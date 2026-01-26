AMBA en alerta naranja por calor extremo: estas localidades están hoy bajo advertencia del SMN

El SMN actualizó la alerta naranja por altas temperaturas en el AMBA y pidió extremar cuidados, sobre todo en niños, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas.

Conocé las recomendaciones ante una alerta por altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes 26 de enero que varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecen bajo alerta naranja por altas temperaturas, un nivel que implica riesgo moderado a alto para la salud, especialmente en grupos de riesgo.

De acuerdo con el reporte, la alerta naranja alcanza a Esteban Echeverría, Merlo, La Matanza, Ezeiza, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.

Gran parte de la provincia de Buenos Aires está en alerta. Recomendaciones del SMN por la alerta de calor Ante este escenario, el SMN pidió reforzar cuidados cotidianos para atravesar la jornada de alerta sin complicaciones:

Tomar más agua durante el día, sin esperar a tener sed.

Evitar el sol directo y la exposición prolongada entre las 10 y las 16.

Prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar alcohol, cafeína y bebidas muy azucaradas, y no hacer comidas abundantes.

Priorizar frutas y verduras.

Bajar la intensidad de la actividad física.

Usar ropa liviana, holgada y clara, además de sombrero y anteojos.

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado. Recomendaciones del SMN ante la alerta de calor: cómo prevenir el golpe de calor y qué hacer si aparecen síntomas. Qué hacer si aparecen síntomas Si durante la alerta se presentan señales como sed intensa, boca seca, sudoración excesiva, mareos, desmayo, piel seca, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, la indicación es actuar rápido: