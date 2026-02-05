Sin alertas a la vista: así estará el tiempo este viernes en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para este viernes, aunque el fin de semana vuelven las tormentas.
Después de varios días bajo alerta, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió advertencias para este viernes en Mendoza. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, estará algo nublado y la temperatura oscilará entre los 18ºC y los 31ºC.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: circulación leve desde el sector este hacia el oeste, desde las 15:00 hasta las 23:00, afectando la zona Norte, Este y el Gran Mendoza.
- Nubosidad: amanece nublado en el Gran Mendoza y zona Norte de la provincia (La Valle). Cielo seminublado en la zona Sur durante la mañana, que tenderá a nublarse completamente hacia el mediodía, extendiéndose luego al Valle de Uco. Esta situación se mantendrá hasta las 23:00, para luego mejorar con cielo despejado. No se esperan tormentas ni fenómenos de convección.
- Alta Montaña: cielo mayormente despejado.
Pronóstico para los próximos días
El sábado en tanto estará caluroso y la máxima esperada es de 33º. Mientras que el domingo vuelven las tormentas de intensidad “moderada a severa” durante la noche y sube la temperatura.