Fin a las cabinas de peajes: cuáles son las autopistas que ya no las tienen y cómo es el nuevo sistema de pago

Desde este fin de semana, la autopista Perito Moreno dejó atrás definitivamente las cabinas de peaje manual. El tránsito ahora circula de manera libre bajo el sistema Free Flow , que permite el paso sin barreras físicas y el cobro automático mediante TelePASE o lectura de patente .

Con este esquema, los vehículos no deben detenerse para pagar, lo que mejora la fluidez del tránsito y reduce los riesgos de siniestros viales. Según datos oficiales, más de 140 mil usuarios diarios ya se benefician con este sistema en uno de los corredores más transitados de la Ciudad.

Quienes circulen sin estar adheridos a TelePASE ni registrados por patente deberán gestionar un Pase Diario . De lo contrario, se exponen a multas que pueden llegar hasta los $119.776,50 .

Los cambios continuarán el próximo fin de semana con la autopista 25 de Mayo , la única de la Ciudad que todavía mantiene cabinas de pago manual. El sábado se realizará un corte total del tránsito en ambos sentidos , entre las 6 y las 14, para avanzar en su reconversión tecnológica.

El primer paso será la instalación de un nuevo pórtico de cobro automático a la altura de la calle Varela, donde se montarán cámaras y sensores que registrarán el paso de los vehículos. Con esta obra, la 25 de Mayo se encamina a un esquema de peaje 100% automático , similar al que ya funciona en otras autopistas porteñas.

En qué asutopistas ya funciona el sistema Free Flow

El sistema de cobro sin barreras ya está plenamente operativo en:

Autopista Illia

Autopista Perito Moreno

Paseo del Bajo

Bajada Alberdi de la autopista 25 de Mayo

Por ahora, este sistema se aplica únicamente en las autopistas de la Ciudad. En los accesos Norte y Oeste y en la autopista Ezeiza–Cañuelas sigue funcionando TelePASE, pero aún existen cabinas manuales con recargos para quienes no utilicen el sistema automático.

Aumentaron los peajes en las autopistas porteñas

En paralelo a la eliminación de cabinas, este domingo entró en vigencia un nuevo aumento en las tarifas de peaje. Los valores actuales son:

Perito Moreno y 25 de Mayo : $3.796,42 en hora común $5.380,16 en hora pico

Autopista Illia : $1.581,68 en hora común $2.236,73 en hora pico

Paseo del Bajo (vehículos particulares, fines de semana): $8.400,05 por pasada



Desde el Gobierno porteño explicaron que los incrementos son necesarios para financiar obras de mantenimiento, como repavimentación, iluminación, demarcación, defensas, puentes y mejoras estructurales, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.