Extraditaron a un uruguayo acusado de integrar una banda de ladrones: su llegada a Argentina

Un ciudadano uruguayo fue capturado en su país de origen para luego ser enviado a la Argentina para ser juzgado por robos perpetrados en Entre Ríos.

La captura de un delincuente uruguayo en su país de origen terminó con su extradición a la Argentina para que responda por una serie de robos en comercios perpetrados en este lado de la forntera, más concretamente en Entre Ríos.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto del vecino país había participado en el robo de un local en donde se sustrajeron 20 millones de pesos y cierta cantidad de dólares. En este ilícito, el extraditado ocupó la función de "campana".

image A raíz de este crimen, uniformados de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a trabajar con las autoridades uruguayas para dar con el sujeto y aplicar su extradición lo antes posible.

Su detención fue aplicada luego de que se aprobase la intervención del Juzgado de Garantías de la localidad argentina ya mencionada, y se efectuó por personal policial uruguayo en el puente internacional General José Gervasio de Artigas, que une ambos países.

La llegada del detenido a Entre Ríos Finalmente, bajo custodia uruguaya, el detenido, de 53 años, llegó a tierras argentinas para ser alojado en la sede de la Jefatura departamental de Colón.