Caso Rocío Alvarito: cómo fueron los minutos previos a la muerte de la joven
La joven de 26 años discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió. Su novio se encuentra detenido.
La causa que investiga la muerte de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió, continúa avanzando. Este martes declaró el novio de la joven, Marcos Ariel García, quien se encuentra detenido en La Plata.
Qué declaró el detenido
De acuerdo a la declaración a la cual accedió MDZ, aquel 29 de enero, la pareja tuvo una acalorada discusión donde García le comunicó a Rocío que quería terminar la relación. Según indicó que el detenido, la joven se lo tomó mal, se puso agresiva, empacó sus cosas y comenzó a romper cosas del departamento.
Fue ahí cuando García llamó al papá de Rocío pidiéndole ayuda. Como el hombre no podía ir en ese momento, el joven llamó a su mamá. A su vez, según mencionó, grabó con su celular la violenta situación.
En un momento, Roció se colgó de la baranda del balcón. García quiso subirla tomándola de sus brazos, pero no pudo y le pidió que aguantara. Además, le pidió a los vecinos que se acercarán al departamento y llamarán al 911 para pedir ayuda.
Debido a que no pudo subirala, García se fue corriendo hasta el piso de abajo para tratar de atajarla. Lamentablemente, no llegó a tiempo, ya que Roció ya había caído.
Qué reveló la autopsia al cuerpo de Rocío
El examen reveló que la joven presentaba signos de "lesiones de lucha y/o defensa" y que, además, se observaron raspaduras, algo que coincide con el arrastre en el balcón donde se habían encontrado posibles marcas detectadas en la pared y en la baranda del balcón.
Por otro lado, el cuerpo de Rocío también contaba con hematomas y golpes que, según comprobaron, eran de hace algunos días, junto a otros que databan del momento previo a su muerte.