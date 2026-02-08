Caso Rocío Alvarito: qué reveló la autopsia al cuerpo de la joven y por qué complica a su pareja

Los resultados de la autopsia revelaron signos de lucha y lesiones previas en el cuerpo de la joven, un dato clave que complica la situación judicial del detenido.

El caso conmocionó a La Plata después de que se conociera el caso de Rocío Alvarito, una joven de 26 años que murió tras caer desde el balcón de un segundo piso después una discusión con su pareja. Ahora, los resultados de la autopsia realizada complicarían a Marcos García, que se encuentra detenido por el momento.

Aún está poco claro cómo se dio la muerte de la joven, ya que algunas hipótesis plantean que la joven habría intentado bajar del balcón después de una discusión con su pareja, mientras que otras plantean la posibilidad de que García la haya empujado.

Qué dice la autopsia al cuerpo de la joven De todas formas, en esta autopsia al cuerpo se comprobó que el mismo presentaba signos de "lesiones de lucha y/o defensa" y que, además, se observaron raspaduras, algo que coincide con el arrastre en el balcón donde se habían encontrado posibles marcas detectadas en la pared y en la baranda del balcón, compatibles con la primera teoría.

Por otro lado, el cuerpo de Rocío Alvarito también contaba con hematomas y golpes que, según comprobaron, eran de hace algunos días, junto a otros que databan del momento previo a su muerte, según explicó el medio El Editor Platense.