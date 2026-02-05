Tragedia: un joven de 18 años perdió el control del auto, atropelló y mató en La Matanza

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que el joven atropelló a dos hombres. El conductor fue imputado.

El hecho ocurrió en el cruce de Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto.

Un trágico episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde un joven de 18 años atropelló a dos hombres que estaban descargando cosas del baúl de un auto. Producto del siniestro, uno de ellos murió en el hospital, mientras que el otro resultó herido.

Video: el momento en el que el joven perdió el control del auto y atropelló a dos hombres Un joven de 18 años perdió el control del auto, atropelló y mató El hecho ocurrió este jueves, en el cruce de Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto. Allí, un Peugeot 208 circulaba a gran velocidad cuando, por motivos que aún se desconoce, se subió a la vereda y atropelló a dos hombres.

Una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que el joven de 18 perdió el control del auto e impactó contra la parte trasera del vehículo que estaba estacionado.

Inmediatamente, los vecinos asistieron a los heridos y llamaron a la ambulancia. Ambos fueron trasladados al Hospital Paroissiens. Edgar Edwin Huaranca (37) murió debido a las heridas de gravedad que presentaba. Mientras que el otro herido, fue dado de alta.