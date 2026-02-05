Tragedia en Maipú: un trabajador murió al volcar y ser aplastado por su tractor

El hecho ocurrió en una granja de Maipú. La víctima, un hombre de 68 años llamado Pablo Flores, murió en el lugar.

Un tractorista murió este jueves en Maipú luego de que la máquina que conducía desbarrancara y lo aplastara en una granja en la que trabajaba. Pese a la llegada de policías y personal médico, la víctima terminó perdiendo la vida por las lesiones sufridas.

El accidente fatal en Maipú El trágico episodio se registró pasadas las 11, cuando una llamada a la línea de emergencias 911 alertó sobre la caída de un tractor a un barranco en una granja de calle Lamadrid Norte al 5.000, cuyo conductor quedó atrapado bajo el rodado. Ante esa situación, se dispuso el desplazamiento de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un tractor marca Fiat 400 que había desbarrancado, por causas que se investigan, aplastando al trabajador, identificado como Pablo Flores, de 68 años.

Luego de ser retirado de abajo del tractor, un profesional de la salud que se hizo presente en la escena confirmó el deceso del hombre, sin posibilidad alguna de reanimarlo.

Tras el siniestro, desde la Oficina Fiscal Maipú dispusieron la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la reconstrucción del hecho.