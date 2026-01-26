Adiós al Topo Gigio: murió Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el artista que le dio voz al ícono infantil

El actor interpretó la voz de Topo Gigio por más de tres décadas. Hoy, el mundo del entretenimiento lo despide.

Falleció Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el artista que le dio voz durante décadas a Topo Gigio y cuya interpretación marcó a generaciones en toda América Latina. La noticia fue confirmada por el comediante Jorge “Coque” Muñiz Falcón, quien lo despidió en redes sociales con un mensaje emotivo acompañado por una foto juntos.

Gabriel-Garzon Topo Gigio El actor interpretó la voz de Topo Gigio durante años, marcando la infancia de generaciones enteras. X Los últimos días del actor de Topo Gigio Garzón Lozano atravesaba un delicado cuadro de salud desde hacía varias semanas y, a comienzos de diciembre de 2025, colegas y amigos habían difundido pedidos urgentes de donadores de sangre para acompañar su internación. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas de su muerte.

Actor, locutor, escritor, productor y titiritero, Garzón Lozano construyó una trayectoria clave en la televisión infantil y el humor. Participó en programas emblemáticos como El espacio del Tío Gamboín, Una sonrisa con Cepillín y La Casa de la Risa, además de múltiples proyectos radiales y teatrales.

gabriel garzon topo gigio X Entre los datos más recordados de su carrera, se destaca que fue la voz oficial de Topo Gigio en español durante años, convirtiéndose en un referente indiscutido del personaje creado por la italiana María Perego.

Su trabajo no solo consistía en la voz, sino que también aportaba matices actorales que definieron la personalidad entrañable del famoso ratón. Además, fue formador de nuevas generaciones de actores de voz y participó en tareas de producción y escritura dentro del medio artístico.