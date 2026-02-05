Horror en Brasil: una joven fue apuñalada y asesinada por la exnovia de su pareja tras una violenta pelea
Una influencer de 18 años fue asesinada a puñaladas en Recife por la exnovia de su pareja tras una violenta discusión a la salida de un bar.
Un caso conmocionó a la ciudad de Recife, ubicada al noreste de Brasil. Allí, una joven influencer de 18 años fue brutalmente asesinada a puñaladas por la exnovia de su pareja. El ataque ocurrió cuando María Luiza Costa da Silva se retiraba de un establecimiento junto a su novio, Gabryel Nascimento da Silva. En ese momento, ambos fueron interceptados por la agresora y, tras una pelea, la joven murió acuchillada.
Todo sucedió luego de que la pareja se retirara de un evento organizado en un bar, cuando Kallyne Santos da Silva, exnovia de Gabryel, comenzó a increparlos a ambos.
Te Podría Interesar
Acto seguido, la mujer sacó un cuchillo y apuñaló reiteradamente a María. En un intento por defender a su novia, Gabryel quiso separarlas y también recibió una puñalada por parte de Kallyne. Además, en medio del forcejeo, María logró defenderse y la hirió en el abdomen.
Tras la huida de la acusada, tanto la víctima como Gabryel fueron trasladados a un hospital cercano por un testigo que presenció el hecho, donde ambos fueron atendidos por las heridas sufridas. Sin embargo, debido a la gravedad de los cortes, María finalmente falleció.
La detención de la exnovia
Según informó la Policía Militar, si bien Kallyne huyó del lugar, fue detenida horas más tarde en un centro médico, al que acudió para atender la herida que presentaba en el abdomen. Tras recibir atención médica, la joven de 21 años quedó detenida bajo custodia. Kallyne Santos da Silva enfrenta cargos por homicidio e intento de homicidio, a disposición del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas.