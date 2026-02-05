Horror en Brasil: una joven fue apuñalada y asesinada por la exnovia de su pareja tras una violenta pelea

Una influencer de 18 años fue asesinada a puñaladas en Recife por la exnovia de su pareja tras una violenta discusión a la salida de un bar.

La joven influencer logró ser traslada a un hospital pero falleció producto de la gravedad de las heridas.

Un caso conmocionó a la ciudad de Recife, ubicada al noreste de Brasil. Allí, una joven influencer de 18 años fue brutalmente asesinada a puñaladas por la exnovia de su pareja. El ataque ocurrió cuando María Luiza Costa da Silva se retiraba de un establecimiento junto a su novio, Gabryel Nascimento da Silva. En ese momento, ambos fueron interceptados por la agresora y, tras una pelea, la joven murió acuchillada.

Todo sucedió luego de que la pareja se retirara de un evento organizado en un bar, cuando Kallyne Santos da Silva, exnovia de Gabryel, comenzó a increparlos a ambos.

Acto seguido, la mujer sacó un cuchillo y apuñaló reiteradamente a María. En un intento por defender a su novia, Gabryel quiso separarlas y también recibió una puñalada por parte de Kallyne. Además, en medio del forcejeo, María logró defenderse y la hirió en el abdomen.

joven influencer asesinada en brasil (2) La asesina de Maria Luiza Costa da Silva fue detenidas horas más tarde. X Tras la huida de la acusada, tanto la víctima como Gabryel fueron trasladados a un hospital cercano por un testigo que presenció el hecho, donde ambos fueron atendidos por las heridas sufridas. Sin embargo, debido a la gravedad de los cortes, María finalmente falleció.