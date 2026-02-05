El pueblo en el sur de Brasil que enamora con sus playas calmas y cerros verdes

En el sur de Brasil, cerca de Argentina, este pueblo costero combina cerros verdes, senderos y una playa extensa con olas magníficas.

El pueblo de Praia do Rosa se recuesta entre cerros verdes y un mar abierto cerca de Argentina en el sur de Brasil.

Brasil es uno de los destinos preferidos para miles de argentinos por sus playas, pero el turismo suele concentrarse en los mismos puntos. En el sur del país, en el estado de Santa Catarina, cerca de Argentina, aparece un pueblo con playas majestuosas y una geografía marcada por cerros y vegetación que lo vuelve distinto dentro del mapa costero brasileño.

El pueblo de Praia do Rosa no se presenta como una ciudad balnearia, sino como una franja de costa donde el paisaje manda. La bahía principal dibuja una curva amplia de arena clara, con mar abierto y un entorno verde que enmarca la playa y sostiene esa sensación de naturaleza cercana, incluso en temporada alta.

En este pueblo, el atractivo del mar se potencia por el relieve. Desde sectores altos se abren miradores naturales y, al bajar, la costa muestra distintos perfiles según la luz y el viento, con zonas más tranquilas para caminar y sectores donde el oleaje marca un pulso más intenso.

praia do rosa Senderos costeros rodean el pueblo y conectan miradores naturales con vistas amplias del Atlántico. Google Maps Además de la playa, el pueblo ofrece experiencias que no dependen solo del agua. Los senderos conectan tramos costeros y playas vecinas, con recorridos entre vegetación nativa y puntos panorámicos que permiten entender la escala del lugar y la forma en que el Atlántico se recorta contra los cerros.

La identidad local también se nota en el ritmo. El pueblo se organiza con construcciones bajas, posadas y espacios gastronómicos que se integran al terreno, sin grandes edificios ni un centro urbano invasivo. Esa estructura acompaña la estadía y mantiene una atmósfera más serena que la de los balnearios masivos.