El pueblo paradisíaco de Brasil con 8 mil habitantes que tiene playas soñadas para este verano

La mayoría de las personas nombra Brasil y se le vienen a la cabeza hermosas playas, pero pocos conocen un pueblo en el corazón de Alagoas que tiene un mar caribeño, ideal para pasar el verano y disfrutar de un mar único.

Se trata de São Miguel dos Milagres. Con solo 8 mil habitantes promete un paisaje encantador, playas soñadas y paz para los turistas que buscan el silencio como exclusividad natural.

Este es un destino que forma parte de la ruta ecológica. No es para los que quieren vida nocturna o compras en centros comerciales, sino para poder reconectar con el mar y la naturaleza en su estado más puro.

Entre la magia de Milagres está la marea que está sujeta al ritmo de la luna. Cuando la marea se retira el paisaje se transforma en bancos de arena y piscinas naturales cristalinas.

Hay varios lugares como Praia do Toque, famosa por albergar algunas de las piscinas más traslúcidas de la región, ideales para el snorkel. También está Praia do Marceneiro, un rincón casi virgen donde solo hay una extensión infinita de arena blanca y palmeras.

En tanto, los paseos en Jangada son ideales para conocer las embarcaciones tradicionales. Es la mejor manera de navegar en los arrecifes.

Por otra parte, la propuesta gastronómica sigue la misma filosofía del pueblo: frescura y sencillez. Los restaurantes locales y las pequeñas posadas de diseño apuestan por el "Slow Food", donde el protagonista es el fruto del mar capturado en el día.

Este paraíso está a 100 kilómetros de Maceió, que es la capital de Alagoas. El acceso se realiza por las rutas AL-101 y AL-435.

En cuanto al clima, es cálido todo el año por lo que es un destino perfecto para visitar incluso fuera de la temporada de verano.