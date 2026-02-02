El pueblo costero donde el agua es más cálida y la playa se estira kilómetros

Pehuen-Có es un pueblo de la Costa Atlántica bonaerense conocido por sus largas playas de aguas templadas y un entorno natural cuidado.

Sobre el extremo sur de la costa atlántica de Buenos Aires se encuentra un pueblo que rompe con varios mitos playeros. En Pehuen-Có, las aguas del mar suelen sentirse más templadas que en otros sectores de la provincia y acompañan el descanso y la diversión sin que el frío sea protagonista.

Esto ocurre por la combinación de la orientación geográfica de la costa, la forma en que el viento y la radiación solar interactúan con la plataforma cercana y la presencia del vecino balneario de Monte Hermoso, famoso por su mar templado en verano. Esa mezcla hace que el agua invite al baño con mayor comodidad que en muchas otras playas bonaerenses.

Pehuen-Có es un pueblo con carácter propio. Sus calles arboladas y sin asfalto bordean una costa extensa, con bajadas de arena que conectan fácilmente con el mar, y un bosque que se mezcla con médanos y dunas. La atmósfera local se siente ligera, relajada, lejos de la saturación de los centros turísticos más grandes de la provincia.

Caminar por las playas de Pehuen-Có es uno de los principales placeres del pueblo. Las franjas arenosas se estiran por varios kilómetros, perfectas para largas caminatas al amanecer o atardecer, para jugar, hacer deporte o simplemente descansar mirando el mar. La amplitud del litoral también permite actividades tan variadas como vóley, fútbol o juegos en la arena, y en días ventosos, deportes como kitesurf, windsurf o surf encuentran su espacio natural.

Más allá del mar, este pueblo ofrece experiencias que combinan naturaleza y cultura. A pocos pasos de la playa, la Reserva Natural Pehuen-Có – Monte Hermoso alberga huellas fósiles de animales extinguidos del Pleistoceno, signos del paso de megaterios y gliptodontes que descansan bajo la arena, un atractivo único en el litoral bonaerense para curiosos de todas las edades. También se pueden explorar sitios con historia y encanto local, como la Casa Barco o el curioso Barco Hundido, construcciones que hablan de la identidad del lugar.