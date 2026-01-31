El pueblo frente al mar que sorprende por su entorno natural
El Cóndor es un pueblo de la costa atlántica rionegrina que se destaca por sus playas amplias, acantilados y una fauna única.
No todo el verano tiene que resolverse en los mismos destinos de siempre. Sobre la costa atlántica de Río Negro, El Cóndor aparece como un pueblo que ofrece otra forma de vivir el mar: más paisaje, más silencio y una conexión directa con la naturaleza patagónica.
Este pueblo se ubica a pocos kilómetros de Viedma, lo que garantiza servicios cercanos sin perder el clima tranquilo. Para quienes viajan desde Buenos Aires, la distancia es mayor que la costa bonaerense, pero sigue siendo accesible y, sobre todo, recompensada por un entorno distinto y poco explotado.
Te Podría Interesar
En El Cóndor, la playa se presenta amplia y abierta, con sectores de arena y otros de canto rodado, según la marea. El mar es protagonista, pero no lo invade todo: los acantilados acompañan el recorrido costero y le dan una identidad visual muy marcada a este pueblo, diferente a la de otros balnearios más planos.
Caminar junto al mar es uno de los grandes planes. Las extensiones de costa permiten largas recorridas sin interrupciones, ideales para quienes disfrutan del paisaje, la fotografía o simplemente mirar el océano sin apuro. En temporada, también hay espacios habilitados para disfrutar del día con servicios básicos.
Pero este pueblo no se limita a la playa. Uno de sus mayores atractivos es la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, que habita en los acantilados cercanos. El avistaje de aves se convirtió en una actividad central y distingue a El Cóndor dentro de la costa atlántica argentina.
La pesca deportiva es otro clásico del pueblo, tanto desde la costa como en salidas embarcadas, aprovechando las condiciones del mar abierto. A eso se suman deportes de viento, caminatas por senderos naturales y paseos que permiten conocer sectores menos transitados del litoral.
La vida cotidiana en El Cóndor mantiene una escala simple. Predominan las casas bajas, cabañas y alojamientos familiares, con un ritmo sereno incluso en verano. La oferta gastronómica se apoya en productos del mar y platos sencillos, sin grandes estridencias, en sintonía con el espíritu del pueblo.
Además, la cercanía con Viedma permite sumar recorridos urbanos, compras o salidas culturales y volver luego a descansar junto al mar. Esa combinación de ciudad próxima y costa tranquila es parte del encanto.