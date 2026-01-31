El pueblo frente al mar que sorprende por su entorno natural

El Cóndor es un pueblo de la costa atlántica rionegrina que se destaca por sus playas amplias, acantilados y una fauna única.

El pueblo de El Cóndor se recuesta sobre la costa atlántica de Río Negro, entre mar abierto y acantilados.

No todo el verano tiene que resolverse en los mismos destinos de siempre. Sobre la costa atlántica de Río Negro, El Cóndor aparece como un pueblo que ofrece otra forma de vivir el mar: más paisaje, más silencio y una conexión directa con la naturaleza patagónica.

Este pueblo se ubica a pocos kilómetros de Viedma, lo que garantiza servicios cercanos sin perder el clima tranquilo. Para quienes viajan desde Buenos Aires, la distancia es mayor que la costa bonaerense, pero sigue siendo accesible y, sobre todo, recompensada por un entorno distinto y poco explotado.

En El Cóndor, la playa se presenta amplia y abierta, con sectores de arena y otros de canto rodado, según la marea. El mar es protagonista, pero no lo invade todo: los acantilados acompañan el recorrido costero y le dan una identidad visual muy marcada a este pueblo, diferente a la de otros balnearios más planos.

Caminar junto al mar es uno de los grandes planes. Las extensiones de costa permiten largas recorridas sin interrupciones, ideales para quienes disfrutan del paisaje, la fotografía o simplemente mirar el océano sin apuro. En temporada, también hay espacios habilitados para disfrutar del día con servicios básicos.

image En este pueblo, las playas extensas conviven con la mayor colonia de loros barranqueros del mundo. Gobierno de Río Negro Pero este pueblo no se limita a la playa. Uno de sus mayores atractivos es la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, que habita en los acantilados cercanos. El avistaje de aves se convirtió en una actividad central y distingue a El Cóndor dentro de la costa atlántica argentina.