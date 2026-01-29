El pueblo costero de Chile que combina mar, paseos y vida al aire libre

Dichato es un pueblo costero de la Región del Biobío famoso por su mar, su costanera y una variada oferta de planes.

Dichato es un pueblo costero ubicado en la comuna de Tomé, en la Región del Biobío de Chile, a unos 37 km al norte de Concepción y a poco más de una hora en auto desde esa ciudad. Su identidad está estrechamente ligada al mar y a la vida junto a la costa, con un entorno agradable y un ambiente tranquilo que lo convierten en una alternativa diferente dentro del litoral central chileno.

La playa de Dichato es el corazón del pueblo. Se extiende frente a una costanera amplia donde caminar es una de las experiencias favoritas tanto de locales como de visitantes. Aquí, las arenas invitan al descanso, las olas tranquilas permiten disfrutar del entorno natural, y las familias suelen instalarse a lo largo de la franja costera para pasar el día.

Pero Dichato no es solo playa. La cercanía con otras playas de la zona multiplica las opciones de contacto con la naturaleza. Muy cerca se encuentran lugares como Playa Pingueral y Playa Coliumo, que suman más escenarios para pasear, explorar y disfrutar del aire libre.

Caminar por la costanera, recorrer el paseo peatonal junto al mar o simplemente sentarse a mirar el océano son actividades típicas del pueblo. Además, la gastronomía es protagonista: varios restaurantes y puestos de la zona ofrecen platos basados en productos frescos del mar, con mariscos y pescados locales que se disfrutan frente al Pacífico.

Otra de las maneras de vivir Dichato es explorar los alrededores. Los paisajes naturales invitan a actividades como caminatas costeras, paseos por senderos cercanos e incluso senderismo en rutas que conectan con caletas y miradores de la región, ofreciendo panoramas diferentes del litoral. El pueblo también alberga propuestas culturales y comunitarias. Por ejemplo, en febrero se realiza el Festival Dichato Vive, un evento local que reúne música, espectáculos y actividades vinculadas a la identidad costera, aunque sus ediciones varían con los años.