Vacaciones de verano: el pueblo costero olvidado a media hora de Mar del Plata, ideal para el descanso de los jubilados

Apenas a 35 kilómetros de Mar del Plata existe un pueblo costero en un rincón de Mar Chiquita que se resiste al turismo masivo. Es un paraje costero que tiene tres mil habitantes y es el destino predilecto de esta temporada. Estamos hablando de Mar de Cobo .

Este pueblo es ideal para pasar el verano, especialmente para los jubilados que buscan alejarse del ruido de las grandes ciudades como Mar del Plata . Se presenta como una aldea de cuento con casas coloridas donde las calles de tierra y el diseño urbano invitan a explorar.

En Mar de Cobo existe un compromiso ambiental. El pueblo tiene una reserva forestal donde pueden convivir pinos y cipreses custodiando el acceso a las playas extensas y médanos vírgenes. Los vecinos organizados en asociaciones vigilan que el crecimiento del lugar no altere la esencia.

Si bien con los años ha ido creciendo en popularidad, muchos consideran que sigue siendo un santuario para los que buscan desconectarse lejos de las multitudes y del ruido.

Entre las actividades que se pueden hacer este verano en Mar de Cobo aparece el turismo de naturaleza. Está la Albufera de Mar Chiquita, un humedal clave a nivel nacional donde se pueden avistar aves. También hay restaurantes, boutiques, comercios y una plaza con feria de artesanos.

En las playas se puede realizar pesca deportiva, largas caminatas o simplemente disfrutar del sonido del oleaje sin la interrupción de paradores ruidosos.

Se puede llegar desde Mar del Plata por la ruta 11 y desde Buenos Aires se toma la autovía 2 hasta la altura de Vivoratá, donde un desvío señalizado conduce directamente hacia la tranquilidad del pueblo.

Consejo del viajero: Mar de Cobo es el lugar ideal para llevar el libro que postergaste todo el año y disfrutarlo bajo la sombra de un pino, con la brisa del mar como única banda sonora.