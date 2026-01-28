Vacaciones low cost para jubilados: el complejo termal que ofrece un descuento del 60%

Para muchos jubilados, el verano es la excusa perfecta para cambiar de aire y escapar del ruido de la ciudad. En Entre Ríos, Colón busca convertirse en una opción fuerte para ese público con una medida puntual: una rebaja del 60% en la entrada al complejo termal, válida todos los días y sin límite de visitas, ideal para las vacaciones.

El beneficio apunta a un tipo de viajero que prioriza calma, caminatas suaves, espacios amplios y un entorno con agua templada. En la costa del río Uruguay, la localidad suma además playas menos cargadas, arena fina y un clima que invita a pasar varias horas al aire libre.

Descuento para jubilados y tarifas vigentes Con la promoción, la entrada para jubilados queda en $7600 al presentar comprobante. Hay un valor aún más bajo para afiliados o beneficiarios de la caja de jubilaciones de Colón, que pagan $5700. La lista de precios de enero de 2026 ubica la general (+10 años) en $19000. Para menores de 3 a 10 años inclusive, el ticket cuesta $5700, mientras que menores de 2 años no abonan. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo con CUD y DNI. Para residentes locales con DNI, la tarifa es $9500, y el acceso vehicular se paga aparte: $5700. El pago se acepta en efectivo, con débito o crédito en un solo pago, y también por QR con Mercadopago.

El predio se levanta a la vera del río Uruguay y su gran atractivo es el circuito de agua mesotermal: 13 piscinas con temperaturas que van de 32 °C a 40 °C. La propuesta se apoya en el relax, el descanso y el alivio muscular, con sectores cubiertos, semitechados y al aire libre para elegir según el clima. Las aguas son bicarbonatadas, sódicas y cálcicas, y suelen destacarse por su uso recreativo y por el confort que brindan a quienes buscan bajar tensiones o aliviar molestias articulares. A eso se suman spa, hidromasajes, restaurante y áreas verdes que invitan a quedarse toda la jornada.

destacada-promo Termas Colón Horarios, servicios y plan familiar El complejo abre todos los días del año de 9:00 a 20:00. En temporada, el área de toboganes funciona diariamente de 11:00 a 18:00, lo que lo vuelve una opción también para ir con nietos o sobrinos, especialmente si la idea es combinar termas con un rato de entretenimiento acuático. Dentro del predio hay opciones para resolver el día sin complicaciones: restaurantes, kioscos, alquiler de toallas y batas, lockers, enfermería y servicios pensados para una visita cómoda. La accesibilidad también aparece como un punto a favor para personas mayores o con movilidad reducida, por la infraestructura y por la dinámica tranquila del lugar.