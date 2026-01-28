Vacaciones low cost para jubilados: el complejo termal que ofrece un descuento del 60%
Las Termas de Colón lanzaron una tarifa con 60% de descuento para jubilados, con acceso diario al complejo y precios vigentes para enero de 2026.
Para muchos jubilados, el verano es la excusa perfecta para cambiar de aire y escapar del ruido de la ciudad. En Entre Ríos, Colón busca convertirse en una opción fuerte para ese público con una medida puntual: una rebaja del 60% en la entrada al complejo termal, válida todos los días y sin límite de visitas, ideal para las vacaciones.
El beneficio apunta a un tipo de viajero que prioriza calma, caminatas suaves, espacios amplios y un entorno con agua templada. En la costa del río Uruguay, la localidad suma además playas menos cargadas, arena fina y un clima que invita a pasar varias horas al aire libre.
Descuento para jubilados y tarifas vigentes
Con la promoción, la entrada para jubilados queda en $7600 al presentar comprobante. Hay un valor aún más bajo para afiliados o beneficiarios de la caja de jubilaciones de Colón, que pagan $5700. La lista de precios de enero de 2026 ubica la general (+10 años) en $19000. Para menores de 3 a 10 años inclusive, el ticket cuesta $5700, mientras que menores de 2 años no abonan. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo con CUD y DNI. Para residentes locales con DNI, la tarifa es $9500, y el acceso vehicular se paga aparte: $5700. El pago se acepta en efectivo, con débito o crédito en un solo pago, y también por QR con Mercadopago.
El predio se levanta a la vera del río Uruguay y su gran atractivo es el circuito de agua mesotermal: 13 piscinas con temperaturas que van de 32 °C a 40 °C. La propuesta se apoya en el relax, el descanso y el alivio muscular, con sectores cubiertos, semitechados y al aire libre para elegir según el clima. Las aguas son bicarbonatadas, sódicas y cálcicas, y suelen destacarse por su uso recreativo y por el confort que brindan a quienes buscan bajar tensiones o aliviar molestias articulares. A eso se suman spa, hidromasajes, restaurante y áreas verdes que invitan a quedarse toda la jornada.
Horarios, servicios y plan familiar
El complejo abre todos los días del año de 9:00 a 20:00. En temporada, el área de toboganes funciona diariamente de 11:00 a 18:00, lo que lo vuelve una opción también para ir con nietos o sobrinos, especialmente si la idea es combinar termas con un rato de entretenimiento acuático. Dentro del predio hay opciones para resolver el día sin complicaciones: restaurantes, kioscos, alquiler de toallas y batas, lockers, enfermería y servicios pensados para una visita cómoda. La accesibilidad también aparece como un punto a favor para personas mayores o con movilidad reducida, por la infraestructura y por la dinámica tranquila del lugar.
Colón ofrece más que termas y, para quienes se quedan varios días, suma un menú de paseos que mezcla historia y naturaleza. Entre las playas más conocidas aparecen Playa Norte, Punta Colón y el Balneario Inkier, con infraestructura turística para pasar la tarde frente al río. Otro clásico es el Parque Nacional El Palmar, creado para proteger los palmares de yatay, una especie nativa que puede alcanzar varios siglos de vida, además de fauna local como los carpinchos. Y para una salida más liviana, el Parque Quirós se mantiene como una postal de barrancas, árboles añosos y miradores con vistas panorámicas. Con esa combinación, Colón se posiciona como una escapada serena para quienes buscan descanso y actividades sin apuro.