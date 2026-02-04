Un pueblo de playas anchas y faro centenario en la costa atlántica

Entre el arroyo y el Atlántico, el pueblo sostiene un ritmo sereno, con naturaleza cercana y postales dominadas por su faro histórico.

Amplias playas dominan el paisaje del pueblo de Claromecó en la costa atlántica bonaerense, donde la arena se extiende más allá de lo que alcanza la mirada y el faro centenario se erige como emblema de su identidad marítima. El pueblo combina historia, naturaleza y ritmo inconfundible de balneario costero, con actividades al aire libre que atraen tanto a familias como a amantes de la pesca y los paseos por la naturaleza.

Claromecó, un pueblo con playas que cuentan historias del océano En la desembocadura del arroyo que le dio su nombre, el pueblo de Claromecó conserva un litoral amplio y accesible, con kilómetros de arena fina que forman parte de los más extensos del partido de Tres Arroyos. Las playas de este pueblo se destacan por su amplitud y tranquilidad, permitiendo una experiencia frente al mar donde los sonidos del viento y las olas marcan el ritmo del lugar.

La vida del pueblo gira en torno al Atlántico. Las playas de Claromecó ofrecen espacio para caminar largas distancias a la vera del mar, practicar actividades como surf y remo, o simplemente observar cómo cambia la luz sobre el agua. En sus orillas, los pescadores encuentran uno de sus escenarios predilectos; tanto para la pesca deportiva como para participar en eventos emblemáticos como la tradicional maratón de pesca de la corvina negra, que convoca a aficionados de varios puntos del país.

playa argentina Este pueblo es genial para quienes buscan descansar sin tanto el ruido de las grandes ciudades. Shutterstock Más allá del agua, el pueblo invita a explorar rincones menos evidentes. El faro de Claromecó, construido a comienzos de los años 20 y con más de 50 metros de altura, se perfila como un hito arquitectónico que domina el paisaje costero y recuerda la historia náutica de este pueblo. Desde su entorno, las vistas del mar y de los médanos dibujan un contraste entre la vastedad del océano y los suaves perfiles de la costa.

El entorno natural que rodea al pueblo abre puertas a experiencias tranquilas en la Reserva Natural Claromecó, donde dunas y pastizales conservan parte del ecosistema original de la costa bonaerense. Allí habitan especies vegetales y animales que suelen pasar inadvertidas, pero que son clave para entender la complejidad ecológica de esta porción atlántica argentina.