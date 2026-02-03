"Me tocó y se fue como si nada": el desgarrador relato de una joven acosada por un abusador suelto en La Matanza

La joven estaba por entrar a su casa cuando un hombre la manoseo. El agresor se dio a la fuga en su bicicleta y está prófugo.

Un aberrante episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre manoseó a una joven en plena calle y escapó con su bicicleta. La terrible secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la zona. Aparentemente, el agresor tiene denuncias previas de otras víctimas.

Video: el momento en el que la joven fue abusada en plena calle Una joven fue manoseada por un hombre en La Matanza El hecho ocurrió el viernes pasado, pasadas las 13.30, en la esquina de Crovara y Blanco Escalad, en Villa Madero. En las imágenes, las cuales se viralizaron en las últimas horas, se observa el momento en el que la joven estaba entrando a su casa cuando fue manoseada por un hombre.

En las imágenes se observa como luego el agresor se dio a la fuga arriba de su bicicleta. El hombre tenía puesta una remera color naranja, bermuda clara y una gorra. También llevaba una mochila.

La víctima denunció el abuso en la comisaría de Villa Madero y aportó las imágenes. Por el momento, el sospechoso se encuentra prófugo y las autoridades los buscan intensamente.

El desgarrador relato de la joven En diálogo con Mediodía Noticias, Tatiana explicó que la aberrante secuencia ocurrió cuando volvía de comprarle un regalo a su mamá por el cumpleaños. “Yo salí a comprar un regalo para mi mamá, que era el cumpleaños, y él me interceptó por atrás. Me tocó y se fue como si nada. Al contar mi caso, me enteré de que es el abusador del barrio que anda en bicicleta”, manifestó.