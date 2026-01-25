Desesperada búsqueda de un joven de 21 años: concentran el operativo en la zona de Pergamino

Buscan intensamente a Juan Laszeski, un joven de 21 años oriundo de Chubut que desapareció tras salir en bicicleta de Vicente López.

Continúa la intensa búsqueda de Juan Laszeski, un joven de 21 años oriundo de Sarmiento, provincia de Chubut, que es buscado desde el pasado viernes luego de abandonar su domicilio en Vicente López a bordo de una bicicleta. En las últimas horas, la investigación y la campaña de difusión se focalizaron en la zona bonaerense de Pergamino.

Según informó su familia, Juan reside de manera temporaria en Vicente López junto a su hermana, mientras cursa sus estudios en la Universidad de San Andrés. Antes de su desaparición, el joven habría atravesado un brote psicótico, situación que genera una profunda preocupación entre sus allegados.

El testimonio de la familia de Juan sobre su desaparición “Decidió dejar la medicación y la terapia. Los síntomas empeoraron”, explicó al diario La Nación Teresa Laszeski, hermana del joven, quien detalló que Juan debería estar bajo tratamiento psiquiátrico, aunque se negaba a continuarlo.

Juan fue visto por última vez el viernes 23 en la localidad de Garín, partido de Escobar. Al momento de su desaparición vestía una remera negra, llevaba un casco verde con franjas y una mochila negra, y se movilizaba en una bicicleta marca GT, rodado 29. Desde entonces, no se registraron comunicaciones directas con él.

Dónde podría estar Juan joven desaparecido De acuerdo con el testimonio de su hermana, tras dejar su casa Juan envió un mensaje de voz en el que aseguraba que se dirigía hacia la Cordillera y que tomaría la ruta por Pergamino, dato clave que orientó el actual rastrillaje y la difusión del caso en esa región.