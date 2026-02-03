Córdoba: la Justicia investiga las causas del incendio del Tren de las Sierras
Tras el incendio del Tren de las Sierras en La Calera, peritos analizan la unidad. Cinco pasajeros recibieron asistencia médica por intoxicación con el humo.
La Justicia inició una investigación exhaustiva para descifrar las causas detrás del incendio que consumió una unidad del Tren de las Sierras el lunes por la noche en a localidad de La Calera, provincia de Córdoba. Según los reportes técnicos, el foco ígneo se localizó inicialmente en la planta motriz del coche motor Alerce.
Cabe recordar que, pese a los esfuerzos del conductor por sofocar las llamas con extintores manuales, el fuego se propagó velozmente por toda la estructura.
Durante el incidente en la estación cordobesa, el personal de salud de la empresa Emerco debió intervenir para asistir a tres adultos y dos menores de edad. Los damnificados fueron trasladados al nosocomio local tras haber inhalado monóxido de carbono, aunque se encuentran fuera de peligro. Mientras tanto, el resto de los viajeros fue derivado a su destino final en transportes alternativos provistos por la compañía estatal.
Suspenden los recorridos del Tren de las Sierras
Según información de la empresa estatal Trenes Argentinos, a las 19.53 del 2 de febrero el coche que se dirigía desde la ciudad de Cosquín con destino a la estación Mitre en la Capital, “comenzó a prenderse fuego en el sector del motor”.
“Los pasajeros fueron evacuados en su totalidad sin registrarse ningún herido. Asimismo, ningún trabajador ferroviario sufrió heridas ni quemaduras”.
Actualmente, las autoridades de Trenes Argentinos mantienen el servicio suspendido a la espera de resultados periciales. El proceso investigativo incluirá una inspección ocular de la Dirección de Bomberos, el análisis de los registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales de los pasajeros evacuados.
Este suceso pone nuevamente el foco sobre el mantenimiento de la flota diésel que une la capital cordobesa con el valle de Punilla, en un contexto donde la Justicia deberá determinar si hubo fallas técnicas o falta de inversión en las unidades de fabricación nacional.
Cuestionamientos tras el incendio del tren
Al respecto, el ministro de Vinculación de Córdoba, Miguel Siciliano, se refirió al incidente en un posteo de X, expresando: "La falta de mantenimiento de nuestro sistema de ferrocarriles en la Argentina es grave. Esto pudo haber terminado en una enorme tragedia. Es el tren de Las Sierras del gobierno Nacional que opera en Córdoba".
"Qué tenemos que esperar en la Argentina para entender que no mantener a los ferrocarriles, no mantener las rutas, no hacer obras viales, no invertir en infraestructura, no solamente atrasa a la Argentina, sino que también puede costar vidas?", expresó.