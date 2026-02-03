Tras el incendio del Tren de las Sierras en La Calera, peritos analizan la unidad. Cinco pasajeros recibieron asistencia médica por intoxicación con el humo.

Córdoba: la Justicia investiga las causas del incendio del Tren de las Sierras

La Justicia inició una investigación exhaustiva para descifrar las causas detrás del incendio que consumió una unidad del Tren de las Sierras el lunes por la noche en a localidad de La Calera, provincia de Córdoba. Según los reportes técnicos, el foco ígneo se localizó inicialmente en la planta motriz del coche motor Alerce.

Cabe recordar que, pese a los esfuerzos del conductor por sofocar las llamas con extintores manuales, el fuego se propagó velozmente por toda la estructura.

Durante el incidente en la estación cordobesa, el personal de salud de la empresa Emerco debió intervenir para asistir a tres adultos y dos menores de edad. Los damnificados fueron trasladados al nosocomio local tras haber inhalado monóxido de carbono, aunque se encuentran fuera de peligro. Mientras tanto, el resto de los viajeros fue derivado a su destino final en transportes alternativos provistos por la compañía estatal.

Suspenden los recorridos del Tren de las Sierras Según información de la empresa estatal Trenes Argentinos, a las 19.53 del 2 de febrero el coche que se dirigía desde la ciudad de Cosquín con destino a la estación Mitre en la Capital, “comenzó a prenderse fuego en el sector del motor”.

"Los pasajeros fueron evacuados en su totalidad sin registrarse ningún herido. Asimismo, ningún trabajador ferroviario sufrió heridas ni quemaduras".