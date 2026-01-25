Mar del Plata: un tren arrolló a un auto en la Autovía 2 y dejó tres heridos, uno de ellos grave

Un tren de Trenes Argentinos embistió a un automóvil a la altura del parque acuático Aquasol, en Mar del Plata.

Un grave accidente ferroviario se registró este domingo por la tarde en la ciudad de Mar del Plata, cuando una formación de Trenes Argentinos que une Buenos Aires con la ciudad balnearia arrolló a un automóvil en la Autovía 2. El siniestro dejó un saldo de tres personas heridas, una de ellas en estado crítico.

Cómo ocurrió el accidente El hecho ocurrió pasadas las 14, a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, en las inmediaciones del parque acuático Aquasol. Por causas que aún se investigan, un Peugeot 206 fue impactado por el tren mientras intentaba cruzar el paso ferroviario.

En el interior del vehículo viajaban un hombre de 40 años, su hija de 17 y un joven de 23. Tras la colisión, los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y luego trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

De acuerdo con el parte médico, el joven de 23 años ingresó con politraumatismos graves y permanecía en quirófano durante la tarde de este domingo. En tanto, el hombre de 40 años y la adolescente recibieron atención por lesiones de diversa consideración y se encontraban fuera de peligro.