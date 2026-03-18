Detuvieron al presunto "viudo negro" por el crimen del profesor de la UBA en Caballito

A principios de marzo, un profesor de la UBA , identificado como David Walter Aguirre (55), fue encontrado asesinado en su departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito . En las últimas horas, el presunto “ viudo negro ” que habría maniatado y asesinado al docente fue detenido.

Gracias a la investigación, descubrieron que el sospechoso se escondía en la casa de un amigo. Por lo tanto, se realizó un allanamiento en dicho domicilio y ambos fueron detenidos. Según trascendió, el presunto viudo negro era investigado por otro hecho bajo la misma modalidad.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58.

El pasado miércoles 4 de marzo, un empleado de Aguirre encontró muerto a su empleador en una de las habitaciones de su departamento. De acuerdo con su relato, el cuerpo estaba inmovilizado con precintos y presentaba un trozo de tela obstruyendo su boca .

La autopsia reveló que la causa de muerte de Aguirre fue asfixia provocada por la obstrucción de las vías respiratorias. La maniobra se habría realizado con una prenda de vestir, la cual le colocaron en la boca a la víctima y también mediante presión manual sobre el cuello.

Quién era el profesor

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), Aguirre se desempeñaba como docente de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas.

profesor aseinado Caballito Instagram - @esp.david.aguirre

Sin embargo, su compromiso educativo iba más allá de las aulas, ya que también dictaba esa misma materia en el programa UBA XXII, llevando la educación universitaria a las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de Devoto.

Su currículum también destacaba un fuerte presente en el sector privado, donde desde 2024 se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso. A lo largo de su carrera, Aguirre acumuló más de una década como profesor en la UCES y trabajó como consultor para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en el programa Conectar Igualdad.