Un tren con más de 100 pasajeros se incendió en Córdoba: "Dos explosiones y evacuación de emergencia"

Un tren del Tren de las Sierras que viajaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba se incendió este lunes por la noche con más de 120 pasajeros a bordo.

Un feroz incendio se desató este lunes minutos antes de las 20 en una formación del Tren de las Sierras, que circulaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba con alrededor de 130 pasajeros a bordo. El siniestro ocurrió en inmediaciones de la estación La Calera, a la altura de la intersección de avenida San Martín y Rivadavia, en el oeste del Gran Córdoba.

Así comenzó el incendio en el tren con destino a la ciudad de Córdoba Córdoba X Según informaron fuentes oficiales, el fuego obligó a una rápida evacuación de todos los pasajeros, que lograron descender de la formación antes de que las llamas avanzaran. El incendio recién pudo ser controlado dos horas y media después, de acuerdo al parte difundido por el cuartel de Bomberos de La Calera.

El episodio generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona. Un comerciante del sector, en diálogo con el medio local El Doce TV, aseguró haber escuchado “dos explosiones” antes de observar cómo los pasajeros evacuaban el tren de manera apresurada.

Las imágenes del incendio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y reflejaron la magnitud de las llamas, visibles a varios metros de distancia y acompañadas por una intensa columna de humo.

Amplio operativo de emergencia Para contener el incendio se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó tres autobombas, camiones cisterna y móviles de apoyo. También trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil de La Calera, además de personal de la Policía de Córdoba y de la Policía Federal.