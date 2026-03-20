Quedó firme la prisión perpetua para la policía que mató a un matrimonio por un viaje a Disney

El caso de Sonia Rebeca Soloaga, policía hallada culpable de doble homicidio , escribió otro capítulo este viernes. Los jueces de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declararon inadmisible el recurso de revisión presentado por la defensa de la exoficial, confirmando que la mujer deberá cumplir la pena de prisión perpetua .

Los magistrados Pablo Jantus y Gustavo Bruzzone desestimaron los argumentos técnicos que buscaban llevar el expediente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando que no se aportaron pruebas nuevas que cuestionen su culpabilidad. Con esta resolución, se dejó firme el fallo por el doble homicidio de Alberto Antonio Chirico (71) y María Delia Speranza (63) .

Sonia Soloaga continuará alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza . Según el cómputo de la pena, la exoficial recién podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional en el año 2054 , cuando haya cumplido 35 años de encierro efectivo.

El hecho, que se remonta al 11 de junio de 2019, sacudió a la opinión pública por la frialdad de la ejecución y el móvil económico detrás del ataque. Soloaga, quien debía proteger la zona de Parque Avellaneda, utilizó su uniforme y la confianza que le tenían las víctimas para entrar a su casa. La oficial solía entrar a la casa para tomar café o usar el baño, lo que le permitió acceder sin necesidad de forzar la entrada.

Una vez dentro, Soloaga golpeó violentamente al matrimonio para que le revelaran dónde ocultaban sus ahorros, logrando sustraer una suma estimada en 80.000 dólares y 60.000 pesos.

Tras conseguir el dinero, ejecutó a ambas víctimas de un disparo certero en la cabeza, utilizando un almohadón para amortiguar el sonido de las detonaciones.

El motivo del crimen

Después se supo que el móvil del crimen fue económico: Soloaga necesitaba saldar una deuda de más de 6.000 dólares con una empresa de turismo para pagar el viaje de quince años de su hija a Disney.

Además, Soloaga denunció falsamente haber sido asaltada ese mismo día para justificar la pérdida de su pistola, pero las cámaras de seguridad y el cruce de datos de su teléfono desmoronaron su mentira, llevando a su detención en 2019, para luego ser condenada en julio de 2021.