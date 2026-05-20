La explosión en un camión cisterna dejó un muerto y un herido en Malargüe

Según las primeras informaciones, la explosión se produjo en un vehículo perteneciente a la empresa TSV.

Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en la base petrolera tras la explosión (foto ilustrativa).

Una explosión ocurrida este miércoles por la tarde en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo un fallecido y una persona herida, según informaron fuentes policiales. El hecho se registró cerca de las 19:39 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB. Tras el estallido, se desplegó un operativo de emergencia en la zona.

Investigan las causas de la explosión Las autoridades trabajan para determinar cómo se originó la explosión y establecer las circunstancias exactas del incidente. Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de la persona herida.