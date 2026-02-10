Un anestesista se distrajo durante una operación, causó la muerte de un nene y lo condenaron a prisión

Este martes, el juez Emilio Stadler condenó a Mauricio Javier Atencio Krause a tres años de cárcel y le dictó la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses.

El hecho había ocurrido el 11 de julio de 2024 en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca.

En 2024 el anestesista Mauricio Javier Atencio Krause se distrajo con el celular durante una operación y causó la muerte de un nene de cuatro años. Ahora, a casi dos años del hecho, la Justicia de Río Negro condendó al anestesista a tres años de cárcel.

Este martes, el juez Emilio Stadler condenó a Krause a prisión y le dictó la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses. A su vez, el anestesista deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre ellas: presentarse mensualmente ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

Cómo fue el trágico hecho El 11 de julio de 2024, Valentín Mercado Toledo ingresó al Sanatorio Juan XXIII de General Roca para una operación de hernia diafragmática, considerada una cirugía de “rutina”.

Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento “menor”, terminó en tragedia. Durante la cirugía, Valentín sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica (falta de oxígeno en el cerebro) que le provocó la muerte cerebral. En un principio, el equipo médico había informado una supuesta bradicardia, pero luego salió a la luz la verdad.

anestesista Río Negro NA De acuerdo con el expediente, Krause abandonó el quirófano y se distrajo con el celular durante al menos diez minutos, tiempo suficiente para que la máquina de anestesia permaneciera fuera de funcionamiento, lo que causó un paro cardíaco y una falta irreversible de oxígeno en el niño.