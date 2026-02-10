Quién es el hombre acusado de torturar a una mujer y a sus pequeños hijos: tenía dos pedidos de captura

Un importante despliegue policial permitió este martes la captura de Juan Carlos Valdez Fretes , un trabajador rural de 24 años, quien fue sindicado como autor de una brutal paliza a su pareja y sus dos hijastros en la localidad de El Divisadero , en Santa Rosa . El acusado, que habría torturado durante horas a las víctimas, tenía dos pedidos de captura .

La información judicial señala que Valdez viene protagonizando desde hace tiempo episodios de violencia de género, ya que fue denunciado por diferentes parejas en varias ocasiones y, en los últimos años, fue condenado por tres causas en las que fue investigado por delitos de esas características.

Las fuentes consultadas indicaron que, en 2021, Valdez Fretes fue denunciado en cuatro oportunidades por diferentes situaciones ocurridas en contexto de violencia de género . Pese a eso, recién a fines de 2022 comenzó a tratarse su situación en la sede del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) de la Zona Este .

En principio, la Justicia tuvo problemas para localizar al sospechoso y someterlo a proceso. No obstante, el Valdez Fretes terminó presentándose a una de las audiencias, el 2 de mayo de 2023, en la que terminó siendo condenado mediante un juicio abreviado inicial, en el que reconoció tres de los hechos que le endilgaban.

Como parte del acuerdo entre la defensa y la fiscalía, se estableció la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja preexistente, desobediencia y amenazas simples (dos hechos), todo en concurso real. En tanto, fue sobreseído por otra causa de lesiones dolosas.

image Valdez Fretes tuvo numerosos pasos por los Tribunales de la Zona Este. Gentileza.

Posteriormente, fue detenido en marzo de 2024 por incumplir las medidas de restricción de acercamiento a su expareja, que le había impuesto la Justicia, por lo que terminó siendo detenido. No obstante, lo liberaron en octubre de ese año y debía ir a juicio por ese expediente.

Luego de eso, se iniciaron otros dos expedientes en su contra, uno por desobediencia y daño de 2024 y otro por desobediencia y amenazas de 2025, en los cuales tomó intervención el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y Violencia de Género Federico Bergamín, por los que se solicitó su captura, la cual se efectivizó este martes tras la salvaje agresión que sufrió su actual pareja y los hijos de ella.

Los detalles de la salvaje agresión en Santa Rosa

Eran cerca de las 7.30 cuando un hombre se comunicó con la línea de emergencias 911 y relató que su vecina fue hasta su casa, de calles Estavilla y Minelli, en la citada localidad santarrosina, y le pidió auxilio porque ella y sus hijos habían sufrido una brutal agresión.

Rápidamente, personal de la Policía Rural se desplazó hasta la escena, donde la mujer, de 24 años, les relató que llevaba ocho meses en pareja con un obrero rural de la zona y semanas atrás decidieron empezar a vivir juntos.

En ese sentido, agregó que, en las horas previas, mantuvieron una fuerte discusión y su novio no la dejaba salir de la casa junto a sus hijos, un varón y una niña, de 4 y 10 años, respectivamente, cuyo padre es su expareja.

WhatsApp-Image-2026-02-10-at-15.32.08-980x551 (1) El momento de la detención de Valdez Fretes. Gentileza.

La muchacha añadió que durante la madrugada del martes sufrió constantes golpes de puño y patadas, que la dejaron con hematomas en el cuerpo y en el ojo izquierdo. Y que también sus hijitos fueron atacados por el hombre, resultando ambos con severas lesiones en diferentes partes del cuerpo, agrega la información.

Ya llegada la mañana, Valdes Fretes se retiró de la casa para dirigirse a su trabajo y se llevó el celular de la mujer, evitando así que se comunicara con las autoridades para pedir ayuda. Por eso, la víctima terminó acudiendo a su vecino.

Una vez que se tomó conocimiento sobre la grave situación, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Arenas Raffo, donde la mujer fue diagnosticada con politraumatismos varios y hematomas en el ojo izquierdo. En tanto, su hijo presentaba signos de ahorcamiento, hematomas en todo el cuerpo, politraumatismos severos y desprendimiento de uña del dedo índice izquierdo; mientras que la niña tenía hematomas en el brazo y antebrazo izquierdos, rasguños en el brazo derecho y golpes en ambas piernas, detallaron las fuentes consultadas.

La captura del sospechoso y su futuro

PORTADA CASO MALTRATO SANTA ROSA

Posteriormente, las víctimas fueron derivadas al Hospital Perrupato de San Martín, para su atención correspondiente. Asimismo, trascendió que en la vivienda se encontraban dos hijos del presunto autor, que son producto de una relación anterior, quienes no presentaban ningún tipo de lesiones.

En paralelo, se montó un importante operativo para dar con el sospechoso, en el que participó personal de la Unidad Investigativa Departamental Santa Rosa-La Paz (UID), drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), Cuerpo de Canes y uniformados de la jurisdicción.

Así, cerca del mediodía, los recursos policiales rastrillaron un sector de calle Minelli, donde se encontraba trabajando el sujeto, y mediante los drones lograron localizarlo y detenerlo en medio de una finca de la localidad.

Ahora, Valdez Fretes quedó nuevamente a disposición del fiscal Federico Bergamín, quien en las próximas horas definirá la situación procesal del sospechoso y ordenará su alojamiento en una cárcel provincial.