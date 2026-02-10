Vecinos lincharon a un ladrón que entró a una casa y quedó en terapia intensiva

El intento de robo ocurrió el fin de semana en Capilla del Monte, provincia de Córdoba. El ladrón fue reducido por vecinos y está internado en estado grave.

Un grave hecho de violencia e inseguridad se registró el fin de semana en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, cuando un intento de robo en una vivienda terminó con un ladrón linchado por vecinos y hospitalizado en terapia intensiva.

Según la información preliminar, al menos dos personas habrían ingresado a una casa con fines delictivos. El propietario del inmueble fue alertado por las cámaras de seguridad y se dirigió al lugar, donde junto a otros vecinos comenzó a recorrer la zona en busca de los sospechosos.

En medio de la tensión, una joven resultó herida luego de que uno de los presuntos ladrones la golpeara en la cabeza cuando intentó acercarse. Tras esa agresión, el hombre escapó corriendo y saltó varias tapias de viviendas cercanas para evitar ser atrapado.

Violenta agresión en Capilla del Monte Minutos más tarde, el sospechoso fue localizado oculto y fue reducido por un grupo de vecinos, quienes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Al intervenir, los efectivos constataron que presentaba lesiones de gravedad y dispusieron su traslado urgente al Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla, donde permanece internado bajo cuidados intensivos.