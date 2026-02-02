Intensa persecución, disparos y captura: así cayó el ladrón que no paraba de robar en Las Heras

Sandro Emmanuel Gattas González , alias el Sandrito , tiene 38 años e inauguró hace poco su prontuario, contando solamente con una condena reciente. Pese a que se trata de un malviviente "inexperto", no tardó en tomar notoriedad por una serie de hechos de inseguridad ocurrida en el último tiempo, por la que fue detenido este fin de semana en Las Heras .

Fue durante un par de allanamientos que realizaron en conjunto personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) y la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UEP ) que se logró capturar al Sandrito y ponerlo a disposición de la Justicia.

La medida en la que cayó Gattas González se desarrolló en una vivienda de calle Francia al 2.800 , donde los efectivos irrumpieron y dieron con el sospechoso. No obstante, inmediatamente, el sujeto salió corriendo hacia el fondo del domicilio y luego continuó la huida por los techos de las casas colindantes.

A partir de allí se inició una intensa persecución a pie que se extendió por algunos minutos. Pero, una vez que los funcionarios policiales le dieron alcance a Gattas González , este ofreció abundante resistencia, agrediendo físicamente al personal.

Finalmente, haciendo uso de la fuerza pública, lograron que el Sandrito depusiera su violenta actitud, lo redujeron e ingresaron a una movilidad, en la que fue trasladado hasta el Hospital Carrillo . Allí, fue asistido por algunos traumatismos y lesiones que sufrió por el impacto de perdigones de goma en su cuerpo, ya que los policías hicieron uso de armamento largo durante su aprehensión.

Sandrito 2 El Sandrito registraba algunas detenciones previas. MDZ.

Una vez que recibiera el alta, iba a ser trasladado a una dependencia policial, a la espera de que el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni definiera su situación procesal.

Si bien, en principio, sólo estaba sospechado en una causa de robo, no descartaban que termine acusado por otros hechos de inseguridad registrados en el último tiempo y en los que quedó filmado por cámaras de seguridad, tal como lo reveló MDZ.

Otra detención y los detalles del allanamiento

Además de la captura del Sandrito, los policías que participaron del operativo concretaron la detención de Roberto Javier Jofré Lencinas (43), alias el Manco, quien también se encuentra sindicado en uno de los expedientes por los robos registrados durante enero en la zona de los barrios Mutual Corcemar y Molinero Tejada.

PORTADA El Manco

En tanto, durante el registro del domicilio en el que se ocultaban los sospechosos los efectivos secuestraron dos celulares (un Motorola G15 y un Samsung A5 Prime) y un DNI y una tarjeta del Banco Nación, que habrían sido sustraídos en uno de los hechos.

Por otro lado, en medio del procedimiento, dos policías resultaron heridos por la persecución y el forcejeo con el Sandrito, motivo por el cual debieron recibir asistencia médica en la Clínica Francesa.

Los robos que tomaron las cámaras

El Sandrito quedó comprometido por un par de robos captados por cámaras de seguridad, cuyos videos fueron publicados por este portal. En uno de estos registros fílmicos, con fecha del 19 de enero, se ve al sujeto treparse al techo de una casa de la zona, una modalidad habitual según relataron los residentes.

Embed - robo sandrito

Otras imágenes lo muestran deambular dentro de una casa, concretamente por el patio interior y el garaje de otra casa, con la clara intención de robar objetos de valor.

Embed - sandrito

Luego de que esos episodios tomaron relevancia pública, los detectives y uniformados del departamento avanzaron con la detención del Sandrito, quien ahora deberá responder por esos hechos ante la Justicia.