La zona de Las Heras que es azotada por los robos de un delincuente y el reclamo de los vecinos

En el corazón del departamento de Las Heras , los residentes de dos barrios aquejan un incremento en la cantidad de robos en sus casas. Además, según denunciaron, estos estarían siendo perpetrados principalmente por el mismo delincuente , al que ya tienen identificado en la zona.

Se trata de los barrios Mutual Corcemar y Molinero Tejeda , en donde sus residentes indicaron estar cansados de los robos, principalmente de los hurtos que se hacen en sus casas ingresando por los techos o saltando las rejas.

Uno de los vecinos afectados relató que a un conocido ladrón de la zona, identificado como “Sandrito”, se lo ha visto en varias ocasiones circular por estos barrios para luego robar. Este comportamiento llevó a que el mismo quede grabado por algunas de las cámaras de seguridad de sus casas.

En uno de estos videos, tomado el 19 de enero, se ve claramente cómo, en pocos segundos, el sujeto aprovechó cuando nadie lo veía para treparse al techo de una casa del barrio Cosemar.

En otro episodio, presuntamente protagonizado también por este personaje, se habría metido por los techos de otra vivienda hasta llegar a un departamento ubicado en el interior del terreno en el cual, con el residente presente y durmiendo la siesta, aprovechó para meterse silenciosamente y llevarse el teléfono celular de la víctima.

Este hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado martes en el barrio vecino de Molinero Tejeda, pero en ambos casos los denunciantes están seguros de que se trata del mismo sujeto.

Tanto en redes sociales como en grupos de WhatsApp, los vecinos denunciaron haber sufrido esta situación y alertaron de la presencia de este sujeto por sus calles.

El reclamo de los vecinos por más seguridad

Los residentes de la zona han comenzado a organizarse de manera activa ante la creciente ola de inseguridad que afecta su vida cotidiana. Recientemente, se llevó a cabo una reunión en el centro comunitario, donde vecinos se citaron con funcionarios del área de seguridad de la municipalidad para buscar soluciones ante la falta de protección.

El malestar de los residentes de la zona viene movilizado por mucho tiempo sin tener respuesta y por situaciones en las que se sintieron ignorados por las autoridades, destacaron a este portal.

Sin embargo, esperan que la delincuencia en sus barrios comience a estar más controlada cuando se apliquen mejoras en la seguridad comunitaria.