Quién es "Sandrito", el ladrón que aterra una zona en Las Heras pero que nunca es denunciado

La ola de robos de este sujeto fue publicada por este medio junto a testimonios de los vecinos y videos de los hechos. En ese momento, los residentes de ambos barrios comentaron que los ilícitos de Sandrito ya son moneda corriente. Uno de estos afectados relató que este comportamiento llevó a que el mismo quede grabado múltiples veces por las cámaras de seguridad de la zona.

En uno de estos videos, tomado el 19 de enero, se ve claramente cómo, en pocos segundos, el sujeto aprovechó cuando nadie lo veía para treparse al techo de una casa de la zona, una modalidad habitual según relataron los residentes de la zona a MDZ.

Otro registro fílmico mostró al mismo sujeto deambular ya dentro de una vivienda, concretamente por el patio interior y el garaje de otra casa, con la clara intención de robar objetos de valor.

Sandrito es un delincuente con un amplio historial delictivo a sus espaldas labrado hace más de dos décadas. Esto lo volvió una cara reconocible, tanto para las autoridades como para los vecinos de las zonas donde se ha instalado durante su vida.

image

Su primer roce con la ley data del año 2003, cuando fue acusado por un robo agravado cometido en Guaymallén. A partir de ese momento, Sandrito fue sumando aprensiones y acusaciones por hurtos, otros robos agravados o simples.

No obstante, en dos oportunidades fue investigado por homicidios. El primero ocurrió el 30 de junio de 2011, donde Gattas González terminó siendo absuelto. Por otro lado, el segundo asesinato en el que se vio involucrado tuvo lugar el 24 de noviembre de 2015, aunque también quedó fuera del foco de la Justicia al ser sobreseído.

¿Por qué sigue en la calle?

Por todos estos años de su vida que han estado ligados a la delincuencia, fuentes policiales reconocieron que el sujeto ya es un personaje conocido en el hampa mendocino. Sin embargo, aunque en los últimos meses se lo ha relacionado con nuevos robos, se subrayó a MDZ que no tienen forma de avanzar en una detención efectiva de Sandrito porque simplemente no hay denuncias presentadas en su contra.

image

A pesar de que las autoridades ya conocen el comportamiento de este sujeto y fueron llamados a intervenir por sus robos en varias ocasiones, desde las fuerzas aquejaron que los vecinos, que por redes sociales y grupos de WhatsApp publican los videos del delincuente en acción, no terminan radicando la denuncia correspondiente, sin la cual los efectivos indican que no pueden proceder con su detención.

Es más, en algunas ocasiones se señaló que han entrevistado a varias de las víctimas de los robos de este delincuente en los barrios señalados, pero que, a pesar de describir la situación, nunca se termina presentando la denuncia, factor por el que este delincuente sigue libre.