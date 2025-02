Un delincuente se metió a robar a una casa y lo lincharon a los palazos

Un insólito episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de San Justo, donde un delincuente se metió a robar a una casa y fue sorprendido por una familia, quienes lo atacaron a palazos. A pesar de esto, el ladrón logró escapar.

El intento de robo ocurrió el lunes pasado por la madrugada, cerca de la 1:30 am, sobre la calle Perú al 2700, en San Justo. Allí, el malviviente se metió a una casa e intentó llevarse una bicicleta. Lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.

En las imágenes se observa cómo el delincuente intentó pasar la bicicleta por encima de la reja. Sin embargo, a pesar de sus reiterados intentos, no lo logró. En un momento, una joven, al visualizar lo que estaba ocurriendo, atacó al ladrón.

En diálogo con TN, Martina, detalló: “Estaba estudiando cuando escuché ruidos raros en el patio. Primero pensé que era un gato, pero el ruido era muy fuerte y cuando me asomé, vi que el tipo me quería llevar la bicicleta. No sé, mi reacción fue correr hacia él e impedirlo”.

Video: así atacaron a palazos al ladrón que entró a robar a su casa

Unos segundos después se sumó la madre de la joven, quien también atacó al delincuente. Luego, apareció el abuelo de la mujer que intentó detener al ladrón a los palazos. “Él me gritaba, déjenme, déjenme, ya está. Pero mucho no escuché porque estaba con una bronca bárbara porque se quería llevar mi bicicleta”, relató Martina.

Finalmente, en las imágenes se observa que, a pesar del ataque, el ladrón logró escapar. “Se fue por los techos. Hicimos la denuncia, pero hasta el momento la Policía no lo encontró”, concluyó la joven.