Un ladrón asaltó a un taxista en la Ciudad de Mendoza y fue atrapado tras intentar escapar por las medianeras

El ladrón se hizo pasar por pasajero y asaltó a trabajador en el interior del barrio San Martín. Fue detenido mientras trataba de escapar.

Un taxista fue asaltado la tarde de este miércoles a plena luz del día en el barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, y el ladrón terminó aprehendido tras una breve persecución. El sospechoso, de 31 años, quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.15, cuando un hombre abordó un taxi en el Hospital Lagomaggiore y solicitó ser trasladado hasta la citada barriada capitalina. Al llegar a la zona de calle Emaús, el pasajero amenazó verbalmente al conductor y le sustrajo dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, para luego escapar a pie.

Tras el asalto, la víctima, un hombre de 40 años, se dirigió directamente a la Comisaría 33ª, donde radicó la denuncia y aportó datos clave sobre las características físicas del sospechoso y la dirección que había tomado durante la huida.

El operativo para atrapar al ladrón Con esa información, se montó un operativo en la zona y minutos después los efectivos lograron ubicar al presunto autor en el interior de la plaza Margarita Malharro de Torres, conocida popularmente como la plaza de los Picapiedra. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó escapar trepando medianeras de viviendas colindantes.

La fuga se extendió por algunos metros hasta que fue alcanzado y reducido en inmediaciones de la manzana 61 del popular complejo. En su poder se hallaron los elementos sustraídos momentos antes al taxista, que fueron secuestrados por los uniformados.