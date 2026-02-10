Encontraron más de 70 kilos de droga en Misiones que habrían entrado al país por la frontera con Paraguay
La localidad misionera de Candelaria, conlindante con el vecino país de Paraguay, fue el escenario de un operativo donde se halló una gran cantidad de droga.
Un importante cargamento de droga fue incautado este martes en la localidad fronteriza de Candelaria, Misiones, durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). El procedimiento terminó con el decomiso de 71 kilos de marihuana y el hallazgo de una motocicleta que había sido robada en la Ciudad de Buenos Aires.
Persecución y hallazgo de kilos de droga
En el marco de operativos para controlar la entrada y salida de elementos en la frontera con Paraguay, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) realizaban tareas de prevención cuando detectaron una llamativa maniobra de un hombre que circulaba en una motocicleta verde de forma temeraria y sin casco. El conductor transportaba un bolso de grandes dimensiones y varias bolsas de nylon que sobresalían del rodado.
Al notar la presencia policial y escuchar la voz de alto, el motociclista hizo caso omiso, aceleró a fondo y se internó en un camino de tierra para intentar perder a los efectivos.
Tras un seguimiento por la zona rural, los uniformados encontraron el vehículo abandonado metros más adelante. El sospechoso logró escapar aprovechando la espesura del terreno, pero dejó atrás el valioso botín.
Al inspeccionar los bultos abandonados, los agentes federales constataron la presencia de una gran cantidad de marihuana.
Además, al verificar los números de motor y cuadro de la motocicleta, el sistema arrojó un dato inesperado: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por robo agravado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.