La salvaje paliza que sufrieron una mujer y sus hijitos en la zona Este: el operativo para atrapar al autor

Un grave caso de violencia de género y maltrato infantil encendió las alarmas de las autoridades la mañana de este martes en la Zona Este . Las víctimas fueron una joven y sus dos hijitos, de 4 y 10 años, quienes recibieron una brutal paliza en su casa de Santa Rosa . Por el hecho, fue detenido la pareja de la mujer .

Fuentes policiales revelaron a MDZ el dramático episodio se registró pasadas las 7.30 cuando un hombre se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que su vecina llegó a su casa, de calles Estavilla y Minelli, en la localidad de El Divisadero , con diversas lesiones a simple vista y le pidió auxilio porque ella y sus hijos habían sido blanco de una brutal agresión.

Inmediatamente, efectivos de la Policía Rural se desplazaron hasta ese lugar, donde entrevistaron a la mujer, de 24 años, quien les relató que llevaba ocho meses en pareja con un joven obrero rural de la zona —se reservan las identidades para no comprometer a las víctimas— y hacía pocas semanas empezaron a convivir.

Aparentemente, en las horas previas, en el marco de una fuerte discusión entre la pareja, el hombre no dejaba que la mujer se retirara junto a sus hijos, un varón y una niña que tuvo con pareja previa, de la vivienda que compartían.

La mujer agregó que, durante el transcurso de la noche del lunes y la madrugada de este viernes, su novio la agredió constantemente con golpes de puño y patadas , provocándole abundantes hematomas en el cuerpo y en el ojo izquierdo, surge de los primeros trabajos policiales.

Asimismo, la chica reveló que sus hijitos también fueron atacados por su pareja, y ambos presentaban numerosas lesiones en diferentes partes del cuerpo, agrega la información.

portada-33-980x551 Efectivos de Investigaciones y la División VANT concretaron la detención del acusado. Gentileza.

Entrada la mañana, el violento sujeto se retiró de la casa para ir a trabajar y le sustrajo el celular a su novia, con el claro objetivo de que no alertara a las autoridades sobre la situación.

Por ese motivo, y preocupada por la salud de sus hijos, la mujer decidió pedir auxilio a su vecino, quien puso en conocimiento a personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Cuál es el estado de la mujer y sus hijos

Frente a la grave situación, se hizo presente en la escena una ambulancia del Centro de Salud N°330, que trasladó a las víctimas hasta el Hospital Arenas Raffo. Allí, la mujer fue diagnosticada con politraumatismos varios y hematomas en el ojo izquierdo.

En tanto, los médicos constataron que su hijo, de 4 años, presentaba signos de ahorcamiento con pérdida de conocimiento recuperado, hematomas en todo el cuerpo, politraumatismos severos y desprendimiento de uña del dedo índice izquierdo; mientras que la niña, de 10 años, sufrió hematomas en el brazo y antebrazo izquierdos, rasguños en el brazo derecho y golpes en ambas piernas, detallaron las fuentes consultadas.

La captura del sospechoso

Embed - Detenido maltrato Santa Rosa

Posteriormente, las víctimas fueron derivadas al Hospital Perrupato de San Martín, para su atención correspondiente. En tanto, en la vivienda también se encontraban dos hijos del presunto autor, que son producto de una relación anterior, quienes no presentaban ningún tipo de lesiones.

Por su parte, se montó un importante operativo para dar con el sospechoso, en el que participó personal de la Unidad Investigativa Departamental Santa Rosa-La Paz (UID), drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), Cuerpo de Canes y uniformados de la jurisdicción.

Así, cerca del mediodía, los recursos policiales rastrillaron un sector de calle Minelli, donde se encontraba trabajando el sujeto, y mediante los drones lograron localizarlo y detenerlo en medio de una finca de la localidad.