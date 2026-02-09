Los detalles del segundo megaoperativo del año en Mendoza: secuestro de armas, droga y bicicletas robadas

Policías de Investigaciones desarrollaron la mañana de este martes el segundo megaoperativo del año en la provincia. El procedimiento consistió en seis allanamientos que tenían como objetivo desarticular una banda dedicada al robo de bicicletas en el oeste de la Ciudad de Mendoza y alrededores. Hubo cuatro detenidos, aprehendidos y secuestros de armas , droga y bicicletas robadas , entre otros elementos.

Las medidas estuvieron a cargo de la Unidad Investigativa Departamental Capital ( UID ) y contaron con el apoyo de personal uniformado de la jurisdicción, Infantería , la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) y la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ). Asimismo, se hicieron presentes en el lugar la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo .

El objetivo de los allanamientos era desarticular una organización dedicada a perpetrar robos contra ciclistas, sobre todo en sectores destinados al deporte, tales como el Parque General San Martín o el Parque Deportivo de Montaña , donde se venían registrando una serie de hechos de inseguridad.

Luego de una investigación que permitió identificar a ciertos sospechosos y establecer dónde tenían base, se dispuso realizar el megaoperativo con intervención de la Oficina Fiscal Capital, donde se recepcionaron la mayoría de las denuncias por las sustracciones de bicicletas.

- Barrio Flores Oeste, manzana 13:

Aprehendido: Bernardo Sebastián Funez (42).

- Barrio Olivares, calle Juana Azurduy:

Detenidos: Michael Agustín Cousin (21) y Diego Emmanuel Rodríguez Cousin (28).

Secuestro: dos pistolas Bersa calibre 9 milímetros (una modelo BP9CC y otra TPR9C), un rifle Rossi calibre 22, 28 cartuchos calibre 9 milímetros, 70 proyectiles de calibre 9, 32 y 22 y 2,400 kilogramos de marihuana.

- Barrio Olivares, manzana 12:

Detenidos: Graciela Vanesa González (47) y Franco Josías González (20).

Aprehendidos: Francisco Eduardo González (44) y David Exequiel Fernández (19).

Secuestro: una bicicleta de montaña Specialized roja, una bicicleta playera negra, un celular Kodak y 11 plantas de cannabis, con un peso de 280 gramos.

- Barrio Flores Oeste, calle Aldo Giordano:

Aprehendido: Walter Matías González (30).

- Barrio Olivares, manzana 3:

Aprehendido: Francisco Eduardo González (44) y Juan Anibal Cousin (27).

La situación de los aprehendidos

Los individuos que fueron aprehendidos, debieron ser trasladados por averiguación de antecedentes, motivo por el que iban a ser trasladados hasta la Oficina Fiscal Capital para constatar si tenían o no medidas pendientes con la Justicia. En caso de que no contaran con ningún pedido de captura o citación, iban a ser liberados.

En tanto, los tres varones detenidos (Michael Cousin, Diego Rodríguez Cousin y Franco González) iban a ser trasladados a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.); mientras que la mujer detenida (Graciela González), quedó alojada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

Los cuatro sospechosos quedarán tras las rejas, a la espera de que las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) definan sus respectivas situaciones procesales.

El segundo megaoperativo de 2026

Después de los 24 megaoperativos que se desarrollaron a lo largo de 2026, este año se iniciaron los procedimientos de alto impacto el 23 de enero, cuando policías ejecutaron 12 allanamientos en Las Heras, con la finalidad de esclarecer una serie de robos que se venían registrando a choferes de aplicaciones de viajes.

En tanto, este lunes tuvo lugar el segundo megaoperativo del año, y nuevamente los resultados fueron positivos, con detenciones y secuestros de elementos incriminatorios.