Detuvieron a 2 integrantes de una banda que le robaba a choferes de aplicaciones

En el marco de investigaciones por robos cometidos contra choferes de aplicaciones de transporte , este martes la Policía de Mendoza realizó un par de detenciones a personas vinculadas a una banda dedicada a este tipo de delito, que operaba en Ciudad. Los hechos por los cuales se los investigaba son recientes y afectaron a choferes de Uber, Maxim y Cabify .

Los dos hombres detenidos están relacionados con 6 hechos delictivos. Uno de ellos, de 34 años, tiene antecedentes por múltiples robos con uso de arma, coacciones agravadas y portación ilegal de arma de fuego, entre otros delitos. El otro, de 28 años, registra antecedentes por amenazas agravadas con uso de arma de fuego en contexto de violencia de género, robo simple en grado de tentativa, portación de arma de fuego de uso civil, robo agravado con uso de arma de fuego, encubrimiento y lesiones leves dolosas.

El operativo estuvo a cargo de la División Sustracción de Automotores y forma parte de una investigación que ya había permitido avances en causas similares semanas atrás.

Según la misma, los robos se realizaban con una modalidad reiterada y organizada : una mujer, acompañada por uno o más cómplices masculinos, solicitaba viajes en horarios nocturnos y, mediante engaños, conducía a los choferes hacia sectores poco transitados de los barrios San Martín y Aeroparque. Allí, las víctimas eran despojadas de sus vehículos y pertenencias bajo amenaza de armas blancas o de fuego.

El análisis de la información y el trabajo de campo de la Policía permitieron identificar a los integrantes de la organización. Como resultado, se ejecutaron tres allanamientos simultáneos en los barrios Las Rosas, de Ciudad, y Jardín Aeroparque, de Las Heras.

Durante los procedimientos, además de las detenciones, se secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador con nueve proyectiles y un cartucho colocado en la recámara del arma, un caño cilíndrico metálico con empuñadura metálica que simulaba ser un arma de fuego, un cuchillo de 30 centímetros con cabo de madera y documentación de las víctimas, incluyendo licencias de conducir y cédulas de identificación vehicular.

Además, se incautaron tres plantas de cannabis sativa, un cargador calibre 22 desarmado, tres cartuchos calibre 22 largo y una vaina servida. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones siguen a cargo de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, con el objetivo de localizar a otros implicados y avanzar en la recuperación de vehículos y objetos sustraídos.