Operativo cerrojo en Monserrat: detuvieron a tres colombianos por robo de autos y Jorge Macri exigió su expulsión

Tres ciudadanos colombianos fueron detenidos en el barrio porteño de Monserrat acusados de robar autos, tras un operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad durante la madrugada del domingo. Luego del procedimiento, el jefe de Gobierno, Jorge Macri , reclamó su expulsión inmediata del país y destacó el accionar de las fuerzas de seguridad.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes de nacionalidad colombiana durante un operativo cerrojo desplegado en el barrio de Monserrat. El procedimiento se llevó a cabo este domingo a la madrugada, luego de que los agentes detectaran un vehículo con signos evidentes de haber sido violentado.

El hecho se produjo alrededor de las 3.50, cuando efectivos que patrullaban la zona observaron un vehículo, modelo Renault Duster, estacionado sobre la calle San José al 200, donde, luego de observar que el rodado presentaba una ventanilla dañada y el interior revuelto, se llevó a cabo la intervención policial.

Al entrevistar a un vecino de la zona, los efectivos obtuvieron información clave. El hombre indicó haber visto minutos antes a tres hombres merodeando el vehículo y aportó datos sobre su descripción física, la vestimenta y el sentido en el que se habían dado a la fuga.

En base a esto, la Policía activó el protocolo correspondiente, emitiendo una alerta a las patrullas cercanas y montando un operativo cerrojo en el área. La búsqueda se extendió durante varios minutos hasta que, cerca de las 4.30, los sospechosos fueron localizados en la zona de Uruguay al 200.

Al darles la voz de alto, los agentes procedieron a la detención de los tres hombres. Durante la requisa, se encontraron entre sus prendas herramientas utilizadas habitualmente para violentar vehículos, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos tienen 30, 26 y 38 años y, según los registros oficiales, cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.

La palabra de Jorge Macri tras la detención

Tras conocerse el resultado del operativo, el jefe de Gobierno porteño fue contundente. “Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres colombianos los detuvimos por robar autos. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden”, sostuvo Jorge Macri.

En la causa interviene la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo del Dr. Bignone, que dispuso la detención de los tres imputados y continuará con las actuaciones correspondientes.