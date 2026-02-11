Esta semana se confirmó que Rodrigo Gómez (21) , el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos , fue víctima de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas y sostenida por una organización que operaba desde una cárcel bonaerense. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre las capturas de los sospechosos.

Todo comenzó a partir de la muerte del soldado Gómez el pasado 16 de diciembre. Ese mismo día, los detectives procedieron a incautar el teléfono celular de la víctima , como así también una carta en la que el soldado refería sus problemas económicos, presuntamente ocasionados por “policías corruptos” que lo extorsionaban .

Así detuvieron a los responsables del suicidio del soldado en la Quinta de Olivos

A partir de allí, los investigadores realizaron un detallado análisis de la información obtenida, la cual fue puesta a disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, quien ordenó la realización de escuchas directas sobre diversas líneas telefónicas y números de IMEI que fueron intervenidos.

Como resultado de las tareas investigativas, se pudo determinar que las llamadas dirigidas al soldado Gómez provenían de internos que cumplían condena en la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena, quienes captaban a sus víctimas a través de una aplicación de citas.

Con el devenir de la investigación, identificaron a los sujetos privados de la libertad que ejecutaban las extorsiones, así como también a las mujeres integrantes de la organización que facilitaban la circulación y el usufructo del dinero proveniente de los ilícitos, desempeñándose como recaudadoras.

banda soldado Quinta de Olivos Las cuatro recaudadoras. PFA

Con el total de las pruebas reunidas, el tribunal interviniente ordenó la realización de siete allanamientos en las localidades de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, como así también en el interior de la Unidad Carcelaria N° 36 de Magdalena (específicamente en los pabellones 3 y 4) y en la Unidad Carcelaria N° 26 de Olmos.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos tres hombres (dos de ellos cumpliendo condena en la Unidad Carcelaria N° 36 de Magdalena y uno en la Unidad N° 26 de Olmos) y cuatro mujeres. Asimismo, se incautaron 24 teléfonos celulares, un revólver calibre .22 con municiones, una motocicleta con pedido de secuestro por robo, una tablet, una notebook y demás elementos de interés para la causa.

banda soldado Quinta de Olivos Lo secuestrado durante los allanamientos. PFA

Quiénes son los que extorsionaron al soldado

Según detalló el Ministerio de Seguridad de la Nación la organización era liderada por Tomás Francavilla (22), alias “Nahuel Contti”, detenido por robo a mano armada en la Unidad 36 de Magdalena. A su vez, están involucrados Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Areco, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales y serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo.

soldado Quinta de Olivos presos Ministerio de Seguridad de la Nación

Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos contaban con colaboradoras que actuaban como receptoras de fondos. Se trata de Iara Cosentino (pareja de Francavilla), Karen Cufré (novia de Duarte), Camila Alejandra Moscato y Erica Yamila Torres.

Los siete quedaron a disposición del magistrado interviniente, imputados por los delitos de “Averiguación de causales de muerte” y “Extorsión”.