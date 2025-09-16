En Paraguay: Javier Milei advirtió una "campaña del miedo" antes de las elecciones y cruzó a CFK

Luego de presentar el Presupuesto 2026, Javier Milei viajó a Paraguay para participar en el encuentro de la CPAC y de una reunión con el presidente, Santiago Peña . Además, habló en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales, donde advirtió sobre una futura “campaña del miedo”.

Como referencia, mencionó la contienda presidencial de 2023: “Aseguraban que iba a cerrar las universidades. Eso nunca ocurrió”, recordó. Sus declaraciones se dan en la víspera de la Marcha Federal Universitaria .

“Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”, reclamó Milei.

A su vez, el Presidente, remarcó: “Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”.

En su segundo discurso en Paraguay, en el Foro de Emprendedores Industriales (FEIP), Milei enfatizó que es necesario actuar “de la manera más eficiente para que la gente no tenga miedo”. Añadió: “Básicamente, ellos lo que venden es seguridad y certeza, pero la seguridad que vendieron al momento de actuar falla siempre. Entonces ahí está el desafío, en demostrar que la forma en que lo hacen es ineficiente”.

En otro tramo, criticó la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que disolvió mediante un decreto. En julio, el Juzgado Federal N°2 de San Martín suspendió por seis meses la medida a raíz de una cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Milei sostuvo: “Se va a resolver vía el sector privado con las licitaciones. Y aquellas que no sean rentables, se les asignará una partida y aquel que provea la mejor solución se va a ocupar de resolver esas rutas”.

Críticas a Cristina Fernández de Kirchner

El mandatario también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner, cercana a cumplir 100 días de prisión domiciliaria por la causa Vialidad: “Es más fácil tener Vialidad y decir que vas a hacer un montón de rutas como se hizo en otro Gobierno y que, como consecuencia de ello, hay una persona con una tobillera presa porque la plata de las rutas se las afanaron”.

Finalmente, Milei insistió en el riesgo de la “campaña de miedo” frente a las elecciones: “Manipulan a las personas vía el miedo, manipulan a la sociedad llenándola de miedos, entonces ustedes tienen que saber enfrentar ese tipo de cuestiones”.