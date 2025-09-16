Luego de presentar el Presupuesto 2026, Javier Milei se reúne con Santiago Peña en Paraguay

El presidente argentino está en Asunción, donde participará de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora.

El presidente Javier Milei disertará hoy en Paraguay en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantendrá una reunión bilateral con su par de ese país, Santiago Peña.

El mandatario definió adelantar su partida y abordó un vuelo cerca de las 23 del lunes hacia Asunción, donde pasó la noche y este martes dará su mensaje en la convención de referentes políticos de derecha que se llevará a cabo en un hotel de esa ciudad.

Desde las 10, Milei hablará en la apertura de la CPAC y a las 12.30 mantendrá la reunión privada con Peña, el mandatario del Mercosur con el que tiene mayor sintonía ideológica y con quien luego almorzará a solas.

El presidente anfitrión también será uno de los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay y cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares (tickets generales) y los 5.000 dólares (premium).

A las 18.30 el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP); mientras al día siguiente, a las 10.15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.