La frase de Mauricio Macri que citó Javier Milei en cadena nacional para presentar el Presupuesto

En su mensaje por cadena nacional, Milei afirmó que “lo peor ya pasó”, la misma frase que había usado Mauricio Macri en 2018.

En su discurso transmitido por cadena nacional, Javier Milei presentó este lunes los ejes centrales del proyecto de Presupuesto 2026. Durante su mensaje resaltó los sacrificios de la primera etapa de gestión y dejó una frase que no pasó inadvertida: fue la misma que Mauricio Macri utilizó en reiteradas ocasiones durante su gobierno.

“Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros, y por eso podemos afirmar, como hemos hecho tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”, expresó Milei.

La declaración rápidamente evocó recuerdos del expresidente y fundador del PRO, quien había repetido esa misma línea en distintos discursos y la había dejado plasmada en un posteo en X en 2018. En esa oportunidad, Macri la había pronunciado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

La frase utilizada por Macri Mauricio Macri Cuenta de X @mauriciomacri

En aquel discurso, el entonces mandatario también agradeció a la ciudadanía por los esfuerzos realizados durante los primeros años de gestión: "Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse", y añadió en un tuit anterior: “Gracias por comprender que éste es un esfuerzo que hacemos entre todos, trabajando juntos. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode”.