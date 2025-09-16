Cómo cotiza el dólar tras el discurso de Javier Milei y la presentación del Presupuesto 2026

El dólar oficial abrirá este martes en los $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes y tras haber roto el techo de la banda cambiaria en la jornada del lunes al alcanzar los $1.480.

Los mercados, este martes, están expectantes y a la espera de las reacciones que puedan llegar a generarse tras la cadena nacional de Javier Milei del lunes por la noche, donde presentó el Presupuesto 2026 que ya fue enviado al Congreso.

En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1,467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

"El contexto económico local se concentra en la presentación del Presupuesto 2026 que efectuará el presidente Javier Milei por cadena nacional. Existe un dilema en la política cambiaria, con la defensa del techo de la banda del dólar mayorista y respaldo del FMI, mientras se vislumbran las posibilidades de un cambio de esquema luego de las elecciones de octubre. A nivel político, la semana muestra eventos con potencial impacto. Luego de semanas de volatilidad, se observó una normalización en las tasas del mercado de pesos", señaló Rava Bursátil.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

Siendo el más barato, el dólar blue abrirá la ronda cambiaria en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.