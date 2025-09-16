Conmoción en Paraguay: un rugbier argentino murió en pleno partido tras sufrir un fuerte golpe

Esteban Racca, que defendía los colores de Old King Club en la Unión de Rugby del Paraguay, sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte.

Esteban Racca se desplomó durante un partido en Paraguay y no pudieron reanimarlo.

El rugby sudamericano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Esteban César Racca, jugador argentino de 41 años que se encontraba disputando un partido oficial en Paraguay con la camiseta de Old King Club.

El trágico episodio ocurrió en pleno desarrollo del encuentro, cuando el deportista se desvaneció sobre el campo de juego. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos presentes y de sus propios compañeros de equipo, no lograron salvarle la vida.

Las causas de la muerte de Esteban Racca El forense Pablo Lemir confirmó que el fallecimiento se produjo a raíz de un "traumatismo craneoencefálico cerrado". Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, la lesión habría ocurrido "entre cinco y diez minutos antes de que cayera al suelo".

"Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae", detalló el funcionario judicial al describir los últimos instantes del rugbier. La fiscalía solicitó además las grabaciones completas del partido a ambos clubes para analizar si existió algún tipo de acción antideportiva que pudiera estar vinculada al fatal desenlace.

Dolor en el rugby paraguayo La Unión de Rugby del Paraguay (URP) expresó públicamente su pesar con un comunicado oficial: "Expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby".