CFK se mostró con un grupo de dirigentes y usa su casa como una unidad básica

La expresidenta reunió este viernes a varios referentes K en su casa, donde cumple la condena por corrupción. Se debe pedir autorización judicial para que asistan personas que no sean familiares o abogados.

Cristina Kirchner se sigue mostrando activa en plena campaña electoral. Escribe casi a diario posteos en su cuenta de X y participa de manera remota de algunos actos. Sin embargo, este viernes llamaron la atención fotos que muestran a la expresidenta reunida junto a un grupo de dirigentes en su casa ubicada en el barrio porteño de Constitución, donde cumple la condena por corrupción.

La titular del Instituto Patria mantuvo un encuentro con Mariano Recalde y Ana Arias, candidatos a senadores nacionales de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires. También participaron los postulantes a diputados nacionales Itai Hagman y Lucía Campora.

Ese encuentro partidario contrasta con lo dispuesto por la justicia, en el marco de la sentencia por la Causa Vialidad, donde los jueces fijaron que solo pueden visitar a la exvicepresidenta sus familiares, sus médicos y sus abogados. Además, se aclara que el régimen de visitas puede incluir a otras personas siempre y cuando se la autorice desde los tribunales. Suelen ser pedidos que llevan días.

En este caso, se la ve a CFK junto a dirigentes peronistas en una fiel representación del funcionamiento de una unidad básica. Hubo varios intentos del kirchnerismo de querer provocar la orden judicial y acercarse grupalmente en apoyo a “la jefa”. No obstante, eso no ocurrió pero se transformó en habitual que referentes locales e internacionales pidan verla en apoyo a la presunta “proscripción”. Lejos de encuentros con líderes progresistas, Cristina Kirchner se mete de lleno en el día a día de la coyuntura política, utilizando su domicilio como un ámbito más de discusión para la militancia.

