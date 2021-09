La Noche de los Lápices: reflexiones de una sobreviviente

"Qué pensaste cuando te detuvieron? ¿Sabías lo que te podía pasar? ¿Por qué no te fuiste de La Plata? ¿Cómo resististe? ¿Valió la pena? ¿Te arrepentiste? ¿Cómo saliste adelante? ¿Cómo era militar? Cada 16 me interpelan éstas y otras tantas preguntas. Buceo en mi interior, viajo al pasado, me sitúo en el presente para poder responderlas, acercando la brecha de apenas 45 años…”, reflexiona Emilce Moler, ex detenida desaparecida y sobreviviente de La Noche de los Lápices.

Hace 45 años Emilce Moler tenía 17 años, era alumna de quinto año del Bachillerato de Bellas Artes de la ciudad de La Plata y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Desde allí, participaba de actos, pegaba stickers en colectivos, repartía panfletos, iba a marchas y discutía en reuniones sobre política.

Pero el 16 de septiembre de 1976 todo cambió dramáticamente para Emilce Moler. Esa noche ella se encontraba junto a sus padres cuando de golpe irrumpió en su domicilio un grupo de hombres armados y encapuchados y se la llevaron de su hogar.

En total, al menos diez estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años fueron detenidos violentamente por las Fuerzas Armadas por esos días, dando lugar a una de las fechas más trágicas de la historia argentina: La Noche de los Lápices. De esos diez jóvenes, seis permanecen desaparecidos, Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro y cuatro sobrevivieron luego de años de detención entre centros clandestinos y cárceles: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Son 6 los estudiantes que continúan desaparecidos.

La mayoría de ellos eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratis, beneficio que había quedado suspendido tras el golpe militar.

Como cada 16 de septiembre, miles de personas recuerdan con caravanas, marchas y banderas a los estudiantes desaparecidos. Y en esta fecha especial Moler, autora del libro "La larga noche de los lápices: relatos de una sobreviviente", aclara: “Ya hemos visto que el mero hecho de recordar, u olvidar, determinados acontecimientos no nos garantizan su carácter transformador, debemos complejizar los procesos de transmisión de la memoria”.

Moler agrega que en cada 16 de septiembre se presenta, “a quienes sentimos el deber de conmemorar el trágico hecho de La Noche de los Lápices, una oportunidad para evocar imágenes, tejer tramas de la memoria y, sobre todo, proyectar nuevos horizontes”.

En el mismo texto, Emilce Moler comparte que el gran desafío es promover y generar espacios para que las nuevas generaciones expresen los conflictos, las contradicciones, las dudas que generan estos temas. Además sostiene, que esto “no es solo necesario sino sumamente motivador para que puedan apropiarse de la historia reciente”.

Emilce es una sobreviviente y defensora incansable de la democracia, que busca transmitir a todas las generaciones el valor por la vida. “Mucho hemos avanzado como sociedad con estos legados. Las nuevas generaciones aprendieron de nuestra historia, que hay que dar batalla, a no resignarse, a valorar y defender la vida”, afirma.