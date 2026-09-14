Pese a la ola de crímenes, el gobierno de Axel Kicillof negó "un baño de sangre" en la Provincia

El Gobierno de Axel Kicillof rechazó este lunes que exista un repunte de la inseguridad y negó “un baño de sangre”. Sus declaraciones ocurren en medio de la citación a la legislatura provincial del ministro de Seguridad, Javier Alonso, tras una ola de crímenes en las últimas semanas.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , afirmó que los delitos “se redujeron” y denunció recortes de fondos nacionales.

“Cuando uno analiza los datos sobre delito en la provincia de Buenos Aires, la verdad que se ha reducido respecto de los últimos años. Es algo que inclusive dijo el gobierno nacional, ¿no? Que el gobierno nacional se mofa de que han se han reducido los indicadores, han mejorado los indicadores de seguridad en la Argentina desde que llegaron ellos. Pero la provincia de Buenos Aires es el 40 o el 50% de eso. Después nos dicen a nosotros que hay un baño de sangre”, señaló el funcionario.

“O sea, mejoraron los indicadores de seguridad en Nación, pero supuestamente hay un baño de sangre en la provincia. No podría pasar una cosa y no la otra, ¿no? No podrían pasar las dos cosas al mismo tiempo”, enfatizó.

“Eso tiene que ver con que mejoraron los indicadores de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Digo, cuando el indicador típico, la tasa de homicidios cada 100 mil personas, eso viene bajando sostenidamente en los últimos años, pero también muchos de los otros delitos”, agregó.

Para Bianco, “obviamente sigue habiendo delito en la provincia de Buenos Aires”. “Y esa es la tarea que nosotros nos tenemos que dar y que nos estamos dando, hacer un plan de trabajo serio que implique incorporación de tecnología, la incorporación de patrulleros, como hemos estado haciendo todo este tiempo, la coordinación entre la provincia y los municipios, etcétera, para seguir bajando esos índices de delito. Ahora, ¿existe delito? Claro que existe delito”, amplió.

A su vez, consideró que en PBA “hay mucho menos que en otros países de América Latina”. En ese sentido, marcó que “el gobierno nacional nos cortó el fondo de fortalecimiento fiscal que nosotros utilizábamos fundamentalmente para políticas de seguridad”.

“Estaba previsto el año pasado 750 mil millones para comprar patrulleros. No llegaron nunca. Nosotros tuvimos que poner 170 mil millones de pesos, porque no tenemos los 750 mil millones que tenían que llegar desde la Nación y lo distribuimos a los municipios”, concluyó.