Las dos cartas del kirchnerismo: el regreso de Massa y la rebelión de Kicillof que inquieta a La Cámpora

Mientras Axel Kicillof prepara un acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Sergio Massa recupera exposición pública después de casi tres años de caminar en las sombras. La disputa del primer puesto todavía no tiene candidaturas formalizadas, pero sí expone una pelea por la conducción y el control de las decisiones electorales de cara a unas elecciones plagadas de incertidumbre por las PASO.

El próximo movimiento de Kicillof ya tiene fecha. Las fichas se van a mover el sábado 19 de septiembre en la sede de la UTN de Villa Domínico, Avellaneda ; el gobernador va a protagonizar un acto del MDF con Jorge Ferraresi como anfitrión. Una jornada que tendrá peso propio dentro del armado bonaerense porque el dirigente trabaja en la expansión del espacio.

Kicillof evita por ahora anunciar una candidatura para 2027 y concentra sus esfuerzos en darle alcance nacional a una estructura que nació en la provincia de Buenos Aires, pero que intenta llegar a la discusión electoral con mayor volumen político. Esa decisión también marca su distancia con el esquema de subordinación que pretende imponer el kirchnerismo duro.

La relación entre Kicillof y Cristina Kirchner concentra buena parte de la disputa. Máximo Kirchner y los dirigentes de La Cámpora cuestionan que el gobernador no acepte la conducción de la expresidenta y consideran que su crecimiento político estuvo ligado al respaldo que recibió durante su paso por el Ministerio de Economía y luego en la gobernación bonaerense; no entienden por qué no la reconoce como líder.

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La consigna “Cristina candidata” funciona dentro de esa disputa como una herramienta política. Dirigentes de Unión por la Patria reconocen que la posibilidad resulta difícil de sostener para 2027, pero consideran que el planteo mantiene a Cristina dentro de la discusión y conserva su capacidad para intervenir en la definición de candidaturas.

Sin embargo, cuando el nombre cambia a Sergio Massa, el argumento es diferente. La Cámpora en parte lo reivindica; referentes del espacio destacan su capacidad política y dirigentes como Juliana Di Tullio destacaron su desempeño en negociaciones legislativas.

Sergio Massa. Crédito: MDZ Foto: Santiago Tagua/MDZ

La agenda Massista

Massa recuperó visibilidad en las últimas semanas, el dirigente participó de un homenaje al exgobernador cordobés José Manuel de la Sota y consiguió protagonismo en una reunión que también reunió a Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Carlos Bianco, Victoria Tolosa Paz, Gerardo Zamora, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Michel y Juan Manuel Urtubey.

La aparición volvió a instalar al Frente Renovador en las conversaciones sobre 2027. Desde el MDF interpretan que La Cámpora busca darle volumen a Massa para equilibrar el crecimiento de Kicillof. Fuentes de ese espacio sostienen que el exministro transmite aspiraciones diferentes según el interlocutor: ante intendentes plantea una posible candidatura a gobernador y ante dirigentes kirchneristas mantiene abierta la opción presidencial.

Sin embargo, el antecedente de 2023 pesa sobre su candidatura y La Cámpora recuerda que en aquella elección había preferido que Kicillof encabezara la fórmula presidencial, mientras Massa terminó como candidato de Unión por la Patria.