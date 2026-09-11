Los intendentes de la "Liga" se fueron encantados con Massa, que prepara su nueva campaña

“Se siente, se siente, Massa presidente”, se despedía del encuentro Federico Otermín, mitad en broma, mitad en serio. La comitiva compuesta por otros once jefes comunales mezclaba risas con algún sonido parecido a una rima y los otros intendentes, del Frente Renovador , más el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, gritaban también.

Esto pasó cerca de las 1.30 de la mañana en San Fernando, cuando terminó el encuentro pedido por el Grupo de los 12 intendentes con Sergio Massa . Allí, Federico Otermín, Mariel Fernández, Gustavo Menéndez, Federico Achaval, Nicolás Mantegazza, Marisa Fassi, entre otros habían estado en el quincho que suele reservar para este tipo de encuentros el intendente local, Juan Andreotti.

“ Massa habló como un verdadero dirigente nacional. Sabía qué pasaba en cada provincia, tenía en el radar cada detalle, tanto social como económico y con quién había que hablar en cada lugar”, dijo, azorado, uno de los que hacía rato que no hablaba con él.

Otro testigo de todo lo charlado se fue con la idea que si el líder tenía que convocar a un gobernador como vice lo haría con Gerardo Zamora. Deseos, quizás, de un grupo que hasta ayer nomás se lo llamaba “Grupo AFA”. “Dice que puede traer a buena parte del NOA”, dice que dijo Sergio Massa en la ocasión. Habrá que ver para creer.

Lo que sí es comprobable por este periodista es que las mismas fuertes que relataron los encuentros anteriores que mantuvieron con Axel Kicillof y Máximo Kirchner no tuvieron este nivel de distención y sintonía entre los participantes. “Es el número uno, por lejos”, indicó un viejo conocido del Gran Buenos Aires .

Un aliado del gobernador Ricardo Quintela, en tanto, recuerda que el riojano, el primero en abrazar a Axel Kicillof como candidato presidencial, reitera ahora que “el gitano está dolido con Axel” porque no fue al encuentro que organizó hace un mes para empezar a “caminar la unidad” en su provincia. “No llama a nadie, procrastina. Hay un montón de muchachos que están desesperados para trabajar con él pero no los convoca ni para tomarse un café”, inició la explicación esta misma fuente.

“Nadie quiere quedarse con Cristina y sabemos de antemano que Sergio (Massa) tiene un acuerdo con el pibe (Máximo) y que ella lo va a bancar antes de bancarlo a Kicillof. No sé qué espera para sentarnos de a uno, por lo menos”, expresó un exfuncionario de Alberto Fernández que ya fue convocado por Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. “Todos están jugando para Sergio presidente porque Axel no contiene ni en gestos ni en cargos”, remató.

Ahora son doce

Para vender futuro, Sergio Massa es el “nuevo vendedor de Noblex”, que en la década de los ’80 cerraba su presentación diciendo que era el número uno del país. “Esa picardía, además, te la recubre de datos, fechas, comentarios y te comenta con todos los que se juntó y por qué lo hizo”, sentenció.

“Fijate vos que Sergio Berni, con el que tuvieron denuncias cruzadas por el robo a la casa de Massa en la campaña de 2013, y con el que se dijeron de todos, hace un año que pedía reunirse con él. Al final, lo recibió este año y hasta Malena (Galmarini) lo votó como presidente del bloque. No pierde la memoria, pero hace política”, resalta uno que siempre lo apoya.

La idea de un Axel Kicillof “desflecado” recorre el ambiente. “El desgaste que se va a comer será insoportable”, dijo un radical que sabe de todos estos diálogos, habituales en la Cámara de Diputados provincial. En la Gobernación minimizan siempre estos episodios y creen que cuanto más le peguen, mejor será para él. No obstante, no se quedaron sentados y ya salieron a juntarse con los gobernadores de Misiones y de La Pampa y enviaron una fila de funcionarios a recorrer Córdoba y Chaco.

Algo del esmerilamiento que provocará el kirchnerismo duro contra Kicillof puede notificarse en el reclamo directo realizado por el secretario de Gobierno de José C. Paz, y virtual mano derecha del senador provincial Mario Ishii, Pablo Mansilla, para que de manera inmediata se haga cargo de la inseguridad que azota su distrito, como otras partes del Gran Buenos Aires tras, el asesinato David Ojeda Vazquez el miércoles pasado.

El reclamo de Mansilla, más allá de sentir que la presión por la situación social podía caer sobre el ahora intendente en uso de licencia, confirmó la mala relación que tienen los dirigentes cercanos a La Cámpora con Kicillof. Hace cuatro meses, cuando el gobernador suspendió la distribución de las cajas MESA en los colegios de la Provincia, el primero que también se quejó fue Ishii y propuso declarar la emergencia sanitaria y alimentaria en todo el territorio bonaerense.

Ishii y Berni son dos de las voces más críticas que tiene el senado que preside Verónica Magario. En cada sesión hay temas o presentaciones diseñadas para poner en jaque al jefe provincial, que todavía es de su mismo espacio político.